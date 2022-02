Podsumowanie piątego dnia ZIO. Tak prezentują się wyniki wszystkich dyscyplin, za nami kolejne starty Polaków

We wtorek 8 lutego przeprowadzono kolejne konkurencje olimpijskie, a na starcie stanęło kilkunastu reprezentantów Polski. Niestety, Biało-Czerwoni nie włączyli się do walki o medale, nie kwalifikując się nawet do finałów m.in. w biegach narciarskich czy rywalizacji snowboardzistów.

Pekin 2022. Wyniki startów z wtorku 8 lutego

Narciarstwo alpejskie – supergigant mężczyzn:

Matthias Mayer Ryan Cochran-Siegle Aleksander Aamodt Kilde

Biathlon – bieg na 20 km mężczyzn

Quentin Fillon Maillet Anton Smolski Johannes Thingnes Boe

Grzegorz Guzik, który podczas wizyt na strzelnicy zaliczył w sumie trzy „pudła”, zajął ostatecznie 49. miejsce.

Biegi narciarskie – sprint stylem dowolnym kobiet:

Jonna Sundling Maja Dahlqvist Jessie Diggins

Izabela Marcisz zajęła 39. miejsce, Monika Skinder była 42., a Weronika Kaleta 50. Polki nie zdołały awansować do ćwierćfinału rywalizacji.

Biegi narciarskie – sprint stylem dowolnym mężczyzn:

Johannes Hoesflot Klaebo Federico Pellegrino Aleksandr Tierientjew

Maciej Staręga, który awansował do ćwierćfinału, został sklasyfikowany na 19. pozycji. Kamil Bury zajął 58. miejsce.

Curling – rywalizacja mikstów

Włochy Norwegia Szwecja Wielka Brytania

Narciarstwo dowolne – Big Air kobiet

Ailing Eileen Gu Tess Ledeux Mathilde Gremaud

Saneczkarstwo – kobiety

Natalie Geisenberger Anna Berreiter Tatyana Ivanova

Klaudia Domaradzka, która podczas trzeciego ślizgu zaliczyła upadek, zajęła 27. pozycję.

Snowboard – slalom gigant równoległy kobiet

Ester Ledecka Daniela Ulbing Glotia Kotnik

Aleksandra Król zdołała awansować do ćwierćfinału, w którym przegrała z późniejszą mistrzynią olimpijską, Ester Ledecką.

Snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn

Benjamin Karl Tim Mastnak Victor Wild

Michał Nowaczyk w 1/8 finału przegrał z Alexandrem Payerem. Oskar Kwiatkowski z kolei dotarł do ćwierćfinału, ale nie zdołał ukończyć przejazdu, w którym rywalizował z Timem Mastnakiem.

Łyżwiarstwo szybkie – wyścig na 1500 metrów mężczyzn

Kjeld Nuis Thomas Krol Minseok Kim

Na starcie nie pojawił się Zbigniew Bródka, który podczas jednego z treningów doznał drobnego urazu.

Łyżwiarstwo krótkie – program krótki mężczyzn

Nathan Chen (113,97 pkt) Yuma Kagiyama (108,12 pkt) Shoma Uno (105,90 pkt)

