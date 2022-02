Kombinacja norweska. Rozczarowujące skoki Polaków w pierwszej części zawodów. Mają wielką stratę

Rywalizacja w kombinacji norweskiej w ramach Pekinu 2022 rozpoczęła się już znacznie wcześniej. Od kilku dni sportowcy mierzyli się jednak w sesjach treningowych. Niestety Biało-Czerwoni nie spisywali się w nich na tyle dobrze, by marzyć o medalach. Ich średnie lokaty wahały się w okolicach miejsc 20-25 dla Kupczaka i 40-45 dla Szczechowicza.

Słabe wyniki Polaków w kombinacji norweskiej

Ze względu na debiut Andrzej Szczechowicz musiał walczyć nie tylko z przeciwnikami, lecz także z własnym stresem. Dla 21-letniego zawodnika pochodzącego z Zakopanego nie był to udany start. Kiedy był w locie, zdawało się, że jest w stanie uzyskać daleki dystans, ale to się nie potwierdziło. Polak prawdopodobnie nieco zbyt wcześnie zebrał się do lądowania i dlatego stracił kilka metrów. Ostatecznie poleciał na 82,5 – podobne wyniki uzyskiwał podczas treningów

Drugim z Polaków startujących w kombinacji norweskiej jest Szczepan Kupczak. Na belce pojawił się jako drugi z Biało-Czerwonych i niestety nie spełnił oczekiwań. Co prawda uzyskał rezultat lepszy od drugiego z naszych reprezentantów, ale na zbliżeniach telewizyjnych widzieliśmy niezadowoloną minę sportowca. Sam był rozczarowany swoim skokiem, który wyniósł 89,5 metra.

Wyniki kombinacji norweskiej po pierwszej połowie w skokach narciarskich

Ostatecznie po pierwszej konkurencji Polacy zajęli odległe miejsca. Szczechowicz uplasował się na 37. lokacie. W przeliczeniu na czas, miał on ponad dwie minuty straty do lidera. Nieco wyżej znalazł się Kupczak, który w klasyfikacji ogólnej jest 32. W tej chwili na podium znajdują się kolejno: Ryota Yamamoto (Japonia), Lukas Greiderer (Austria) i Julian Schmid (Niemcy).

To jednak nie koniec rywalizacji w kombinacji norweskiej. Jeszcze dziś, 9 lutego, sportowcy zmierzą się również w drugiej konkurencji, czyli w biegu na 10 kilometrów. Start w drugiej części konkursu zaplanowano na godzinę 12:00.

