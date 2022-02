Groźny wypadek na trasie olimpijskiej. Zawodnik nie był w stanie się podnieść

Do wypadku z udziałem Yannicka Chabroza doszło podczas zjazdu będącego pierwszą konkurencją kombinacji alpejskiej. Szwajcar, dla którego tegoroczne igrzyska są debiutem olimpijskim, na jednym z zakrętów stracił równowagę i wpadł w siatki ustawione wzdłuż stoku. Rozpędzony zawodnik następnie odbił się od siatek i zaczął zjeżdżać po zboczu, a gdy się zatrzymał, natychmiast przystąpili do niego ratownicy. Alpejczyk został przetransportowany do szpitala, a z informacji uzyskanych przez szwajcarski serwis RTS Sport wynika, że 22-latek złamał kość lewego przedramienia.

Zjazd najszybciej ukończył Aamodt Kilde z Norwegii, drugi był James Crawford z Kanady, a trzeci kolejny Kanadyjczyk, Brodie Seger. Do przetasowań w klasyfikacji doszło po slalomie, kiedy to Johannes Strolz z Austrii awansował na pierwsze miejsce i zdobył złoto. Kilde był drugi, a Crawford trzeci. Oprócz Chabloza konkurencji nie dokończyli Nejc Haralocnik i Miha Hrobat ze Słowenii.

Pekin 2022. Poważny wypadek Amerykanki

Olimpijskie trasy narciarskie są wymagające, o czym kilka dni temu przekonała się Nina O'Brien. Amerykanka startująca w slalomie gigancie po pierwszym przejeździe była szósta i miała realną szansę na wywalczenie medalu olimpijskiego. Zawodniczka podczas drugiego przejazdu pojechała bardzo agresywnie i odważnie, ale niestety przy przedostatniej bramce straciła panowanie nad nartami i upadła. Badania przeprowadzone w szpitalu wykazały, że alpejka doznała otwartego złamania kości piszczelowej, przez co jeszcze w Chinach musiała przejść operację.

Pekin 2022. Narciarstwo alpejskie – program startów

10 lutego (czwartek)

godz. 7:15 – kombinacja mężczyzn – slalom

11 lutego (piątek)

godz. 4:00 – supergigant kobiet – finał

13 lutego (niedziela)

godz. 3:15 – slalom gigant mężczyzn – 1. przejazd

godz. 6:45 – slalom gigant mężczyzn – 2. przejazd

15 lutego (wtorek)

godz. 4:00 – zjazd kobiet – finał

16 lutego (środa)

godz. 3:15 – slalom mężczyzn – 1. przejazd

godz. 6:45 – slalom mężczyzn – 2. przejazd

17 lutego (czwartek)

godz. 3:30 – kombinacja kobiet – zjazd

godz. 7:00 – kombinacja kobiet – slalom

19 lutego (sobota)

godz. 4:00 – zawody drużynowe – finały

