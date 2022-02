Apel o wsparcie mistrzyni olimpijskiej. „Jesteśmy tylko ludźmi”

Mikaela Shiffrin nie radzi sobie podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. Po złotych medalach z Soczi (slalom, 2014) i Pjongczangu (slalom gigant, 2018) przyszły porażki. Amerykanka zaliczyła aż dwie wywrotki podczas zmagań na chińskiej ziemi i jest tym faktem bardzo rozczarowana. Po drugim upadku bezsilna zawodniczka usiadła na śniegu i schowała zapłakaną głowę w nogach. W rozmowie z Eurosportem nie ukrywała rozgoryczenia.

Mikaela Shiffrin: Nie wiem, jak sobie z tym poradzić

Mikaela Shiffrin jest delikatnie zdezorientowana. W rozmowie z Eurosportem przyznała, że nie za bardzo wie, co ma robić ze swoją niemocą. – Postaram się ponownie zresetować. Może tym razem uda się to lepiej. Ale nie wiem, jak zrobić to lepiej, bo... po prostu nie wiem. Nigdy wcześniej nie byłam w takim położeniu i nie wiem, jak sobie z tym poradzić – stwierdziła podwójna mistrzyni olimpijska.

Ze wsparciem dla utytułowanej zawodniczki ruszył Aleksander Aamodt Kild, brązowy medalista w supergigancie z Pekinu, który prywatnie jest partnerem zawodniczki. Narciarz opublikował wpis na Instagramie, w którym zaapelował do kibiców o wsparcie. „Kiedy patrzysz na to zdjęcie, możesz mieć różne myśli. Większość z was pewnie mówi sobie: »straciła to«, »nie może znieść presji« lub »co się stało?«”. – napisał Kild. Zawodnik zaznaczył, że jedyne co on dostrzega, to topowa zawodniczka, która robi to, co powinna. „To tylko część gry i takie rzeczy dzieją się” – dodał Norweg.

Partner Shifftin zaapelował o wsparcie w tym trudnym momencie. "Presja, którą wywieramy na sportowców, jest ogromna, więc dajmy też tyle samo wsparcia. Chodzi o równowagę. My po prostu jesteśmy normalnymi ludźmi. Kocham cię, Kaela" – zakończył Kild.

