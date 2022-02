Kamil Stoch sfrustrowany po czwartkowych treningach w ZIO. Te słowa wyjaśniają wiele

11 lutego nasi skoczkowie narciarscy przystąpią do rywalizacji w kwalifikacjach do kolejnego konkursu rozgrywanego w ramach Pekinu 2022. Będą to zawody indywidualne, więc każdy uczestnik musi liczyć wyłącznie na siebie. Także Kamil Stoch, który nie jest zadowolony z własnych występów, czemu wyraźnie dał wyraz w rozmowie z reporterem telewizji „Eurosport”.

Kamil Stoch o swoim udziale w ZIO: Denerwuje mnie to

Dzień przed kolejnym oficjalnym startem trzykrotny mistrz olimpijski odbył trzy treningi, podobnie jak inni Biało-Czerwoni oraz zawodnicy z pozostałych krajów. Liderowi naszej drużyny najlepiej poszło w trzeciej serii, po której zajął dziesiąte miejsce. W dwóch poprzednich próbach zajął osiemnastą lokatę.

Po zakończeniu treningów Stoch nie ukrywał frustracji, ponieważ do Chin przyjechał walczyć o najwyższe laury, a nie lokaty w środku stawki. – Efekt jest wciąż daleki od tego, jaki myślałem, że będzie. Denerwuje mnie to. Nie odbiera mi motywacji, ale odbiera coś, czego potrafię nazwać. Niby wszystko jest fajnie, bo cieszę się, że tu jestem, lecz brakuje mi rzeczy najlepszej w skokach: zabawy w powietrzu – wyznał.

Czego brakuje Kamilowi Stochowi, aby uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki?

– Potrzebuję lepszej energii w locie, prędkości przelotowej. Cały czas czuję, że jestem trochę za nartami i wytracam prędkość. Póki tu jestem, nie poddam się i spróbuję znaleźć coś, co mi pomoże. Co pozwoli mi trochę bardziej się cieszyć tymi skokami i igrzyskami – wyjaśnił Stoch.

Początek kwalifikacji zaplanowano na 11 lutego, na godzinę 12:00. Sportowcy będą rywalizowali na dużej skoczni w Zhangjiakou.

