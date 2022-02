Maryna Gąsienica-Daniel tym razem nie powalczyła o wysoką lokatę. Szwajcarka ze złotem w supergigancie

Maryna Gąsienica-Daniel rywalizację na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie rozpoczęła od startu w slalomie gigancie. Polka po pierwszym przejeździe zajmowała 11. miejsce, ale dzięki świetnemu drugiemu występowi, w którym uzyskała czwarty czas, awansowała na ósmą lokatę. O wiele słabiej poszło jej w supergigancie, czyli konkurencji rozgrywanej w piątek 11 lutego.

Pekin 2022. Maryna Gąsienica-Dnaiel tym razem daleko

Gąsienica-Daniel nie specjalizuje się w supergigancie, przez co trudno było oczekiwać, by powalczyła o miejsce w czołowej dziesiątce. Tak też się stało, a niespełna 28-letnia zawodniczka przekroczyła linię mety z czasem 1:15.81. To pozwoliło jej na zajęcie 26. miejsca wśród 44 startujących.

Złoto zdobyła brązowa medalistka ze slalomu giganta, Lara Gut-Behrami. Druga była Mirjam Puchner, która dojechała ze stratą 0.22 sekundy do Szwajcarki, a podium uzupełniła Michelle Gisin. Po raz pierwszy na tegorocznych igrzyskach w Pekinie swój zjazd ukończyła Mikaela Shiffrin, która jednak zajęła dopiero 9. miejsce.

Pekin 2022. Narciarstwo alpejskie – program startów

13 lutego (niedziela)

godz. 3:15 – slalom gigant mężczyzn – 1. przejazd

godz. 6:45 – slalom gigant mężczyzn – 2. przejazd

15 lutego (wtorek)

godz. 4:00 – zjazd kobiet – finał

16 lutego (środa)

godz. 3:15 – slalom mężczyzn – 1. przejazd

godz. 6:45 – slalom mężczyzn – 2. przejazd

17 lutego (czwartek)

godz. 3:30 – kombinacja kobiet – zjazd

godz. 7:00 – kombinacja kobiet – slalom

19 lutego (sobota)

godz. 4:00 – zawody drużynowe – finały

