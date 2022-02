NA ŻYWO: Skoki narciarskie na ZIO Pekin 2022. Polacy włączą się do walki o medale?

Timi Zajc tylko 130,5 m. Słoweniec skakał w słabszych warunkach i jest czwarty! Stoch wciąż drugi! Pozostało tylko trzech zawodników! Chyba za krótko... 133,5 m w wykonaniu Kamila Stocha, co daje mu drugie miejsce. Polak również skoczy z obniżonego rozbiegu. Kamil Stoch! Austriak osiągnął 134 m i jest trzeci. Manuel Fettner skoczy z obniżonej belki. Karl Geiger potwierdził, że dobry pierwszy skok nie był dziełem przypadku. 138 m w wykonaniu Niemca, który jest teraz liderem konkursu. Jan Hoerl skoczył 137 m, co daje mu trzecią lokatę. 139,5 m w wykonaniu Markusa Eisenbichlera! Niemiec rzecz jasna obejmuje prowadzenie. Granerud skoczył 135,5 m i wskakuje na pozycję lidera. Trener Norwegów poprosił o obniżenie belki przed skokiem Halvora Egnera Graneruda. Świetny skok Cene Prevca. Słoweniec osiągnął 137 m i jest trzeci. Pozostało tylko 10 skoczków! Na prowadzeniu wciąż Peter Prevc. Dobry skok Constantina Schmida, który lądował na 134. metrze. To daje reprezentantowi Niemiec czwartą pozycję. Kolejny Słoweniec i ponownie daleki skok. 137 m w wykonaniu Petera Prevca, który obejmuje prowadzenie. Świetny skok Lovro Kosa. Słoweniec osiągnął aż 136,5 m i zmienia Stefana Krafta na pozycji lidera. Danił Sadriejew osiągnął 133,5 m i jest trzeci. Piotr Żyła lądował na 131. metrze, co nie pozwoli mu znacznie awansować w klasyfikacji. Obecnie Polak jest czwarty. Piotr Żyła! Roman Siergiejewicz Trofimow osiągnął 130,5 m i jest na tę chwilę 8. Naoki Nakamura słabiej od reszty stawki. Tylko 124 m i dopiero 13. miejsce Japończyka. Yukiya Sato również daleko. 134,5 m, co daje Japończykowi drugie miejsce. Stefan Kraft zrehabilitował się za słabszą próbę w pierwszej serii. 136,5 m i Austriak wychodzi na prowadzenie. Gregor Deschwanden skoczył 131,5 m, co daje mu obecnie piątą lokatę. Za nami skoki 10 z 30 zawodników. Jan Hoerl przyzwoicie. Austriak osiągnął 132,5 m i jest klasyfikowany na trzeciej pozycji. Belka wędruje w górę. Rosjanin z obniżonego rozbiegu skoczył 132,5 m, co daje mu drugie miejsce. Obniżona belka dla Jewgienija Klimowa. Pius Paschke nie poprawi swojej pozycji. Niemiec lądował na 127. metrze i jest dopiero siódmy. Antti Aalto daleko. 134 m w wykonaniu Fina, który wskakuje na pierwsze miejsce. Przyzwoity lot Polaka. 131,5 m, co daje mu na tę chwilę czwarte miejsce. Dawid Kubacki! Killian Peier skoczył tylko 129 m i jest czwarty. Wąsek wciąż na prowadzeniu. Simon Amman ponownie daleko. 132,5 m, przy tradycyjnie słabym stylowo lądowaniu. Szwajcar jest trzeci. Polak osiągnął 134,5 m, brawo! 22-latek jest obecnie pierwszy. Paweł Wąsek! Artti Aigro nie wyprzedzi Japończyka. Estończyk skoczył tylko 127,5 m. Junshiro Kobayashi rozpoczął drugą serię. 134 m Japończyka. Wracamy na skocznię olimpijską. 13:03 Przypomnijmy, Kamil Stoch zajmuje czwarte miejsce i traci tylko 0,4 pkt do trzeciego Timiego Zajca! 13:02 Start drugiej serii już za kilka minut! 12:59 Nie od dzisiaj wiadomo, że Kamil Stoch jest wybitnym stylistą:



15. Piotr Żyła

25. Dawid Kubacki

28. Paweł Wąsek Czołówka po pierwszej serii:

1. Ryoyu Kobayashi

2. Marius Linvdvik

3. Timi Zajc

4. Kamil Stoch Karl Geiger w końcu się przełamał! Lider Pucharu Świata skoczył 138 m i jest szósty. Ryoyu Kobayashi! 142 m Japończyka i pewne prowadzenie! Halvor Egner Granerud nie powtórzył wyczynu kolegi z drużyny. 135 m i siódme miejsce. Świetny skok Mariusa Lindvika! 140,5 m, co jest nowym rekordem skoczni. Norweg z przewagą 4,1 pkt nad Zajcem obejmuje prowadzenie. Markus Eisenbichler skorzystał z dobrych warunków. 137,5 m, czyli tyle, co Kamil Stoch. Niemiec miał jednak niższe noty i jest obecnie piąty. Jan Hoerl dalej niż jego rodak. 136 m w wykonaniu Austriaka, który wskakuje na czwartą lokatę. Stefan Kraft tylko 131,5 m. Austriak zajmuje teraz 13. pozycję, co jest sporym zaskoczeniem. Daniel Huber skoczył 133 m i jest 14. Kamil Stoch wciąż jest drugi! Cene Prevc przyzwoicie. Słoweniec osiągnął 135 m i jest obecnie czwarty. 130 m w wykonaniu Killiana Peiera. To daje Szwajcarowi 17. pozycję. Robert Johansson nie włączy się do walki o wysokie lokaty. 128,5 m daje Norwegowi dopiero 22. miejsce. Timi Zajc daleko! 138,5 m i obejmuje prowadzenie. Słoweniec ma 0,4 pkt przewagi nad Stochem. Na prowadzeniu wciąż Kamil Stoch. Yukiya Sato skoczył 133 m i jest klasyfikowany na 10. pozycji. Lovro Kos daleko, ale podobnie jak Prevc z problemami przy lądowaniu. 135 m i piąte miejsce Słoweńca. Constantin Schmid lądował na 134. metrze. Niemiec jest trzeci. Manuel Fettner również daleko. Wicemistrz olimpijski ze skoczni normalnej osiągnął 138,5 m i ze stratą 2,3 pkt do Stocha plasuje się na drugiej pozycji. Peter Prevc również daleko, chociaż miał problemy przy lądowaniu. Słoweniec skoczył 137 m i będzie drugi. Piękny skok Kamila Stocha! 137,5 m przy notach 19 i 19,5. Polak wychodzi na prowadzenie!!! Czas na Kamila Stocha! Polak skoczył 134 m. Wysokie noty "Wiewióra", który wskakuje na drugie miejsce, ze stratą 0,5 punktu do Sadriejewa. A teraz Piotr Żyła! Naoki Nakamura daleko! Japończyk lądował na 134. metrze, co jest małym zaskoczeniem, bo w seriach próbnych nie prezentował się najlepiej. Nakamura jest trzeci. Za nami skoki 30 z 50 skoczków. Na prowadzeniu Danił Sadriejew. Dawid Kubacki jest 7., a Paweł Wąsek 9. Gregor Deschwanden nie odstaje od rywali. 132 m w wykonaniu Szwajcara i trzecie miejsce. Pius Paschke skoczył 131 m. Niemiec jest obecnie czwarty. Daniel Andre Tande lądował na 128. metrze, co daje mu 10. miejsce. Junshiro Kobayashi przyzwoicie. 130 m Japończyka, który jest klasyfikowany na dziewiątej pozycji.Paweł Wąsek z awansem do drugiej serii! Jewgienij Klimow, podobnie jak jego rodacy, również ląduje daleko. 133 m, trzecie miejsce i obecnie mamy trzech Rosjan na prowadzeniu. Danił Sadriejew skoczył 134 m i zmienia Trofimowa na pozycji lidera. 131 m w wykonaniu brązowego medalisty olimpijskiego. Nieco zachwiane lądowanie, co zauważyli sędziowie. Polak jest trzeci i tym samym ma pewny awans do drugiej serii. Dawid Kubacki! Dobry skok Simona Ammana. Czterokrotny mistrz olimpijski osiągnął 131,5 m, co daje Szwajcarowi trzecie miejsce, tuż przed Pawłem Wąskiem. Władimir Zografski osiągnął 125 m i jest klasyfikowany na 10. miejscu. Tym samym Antti Aalto ma zapewniony awans do serii finałowej. Piękny skok Romana Siergiejewicza Trofimowa! 133 m w wykonaniu Rosjanina, który obejmuje prowadzenie i tym samym zapewnia sobie awans do drugiej serii. Dominik Peter lądował na 126. metrze, co daje mu siódme miejsce. Polak osiągnął 129 m, co powinno dać mu pewny awans do serii finałowej. Nasz debiutant olimpijski jest na tę chwilę drugi. Czas na Pawła Wąska! Artti Aigro wyraźnie zadowolony ze swojego skoku. Estończyk lądował na 130. metrze, co daje mu pozycję wicelidera. Mackenzie Boyd Clowes potwierdził wysoką dyspozycję. Kanadyjczyk osiągnął 128,5 m i jest obecnie drugi. 131 m w wykonaniu Anttiego Aalto. Fin objął prowadzenie z dużą przewagą nad Nazarowem. Decker Dean z rezultatem 120 m plasuje się na 10. miejscu. Michaił Nazarow potwierdza, że Rosjanie świetnie czują się na obiekcie olimpijskim. 127,5 m i pewne pierwsze miejsce. Giovanni Bresadola skoczył 127 m. Włoch obejmuje prowadzenie. 124 m w wykonaniu Romana Koudelki, który jest obecnie czwarty. Faith Arda Ipcioglu osiągnął 124 m, co daje Turkowi trzecią lokatę. Jewhen Marusiak zupełnie nie poradził sobie z warunkami panującymi na skoczni. 111 m i Ukraniec nie ma co marzyć o awansie do drugiej serii. Przyzwoity skok Kevina Bicknera. Amerykanin lądował na 125. metrze i jest klasyfikowany na drugiej pozycji. Witalij Kaliniczenko skoczył 122,5 m. Ukrainiec jest na tę chwilę czwarty. Casey Larson lądował na 123. metrze i wskakuje na trzecie miejsce. Filip Sakala również lądował blisko. Odległość 116 m daje Czechowi piąte, przedostatnie miejsce. Matthew Soukup słabiutko. Brązowy medalista z konkursu mikstów skoczył tylko 115 m. To może nie dać mu awansu do serii finałowej. Przyzwoita próba Kevina Maltseva. Estończyk osiągnął 126,5 m, co daje mu prowadzenie. 122,5 m w wykonaniu Cestmira Koziska. Czech obecnie jest pierwszy. Daniel Andrei Cacina osiągnął 119 m i wyprzedził Czecha. Jako pierwszy na belce startowej zasiadł Radek Rydl. Czech osiągnął 118,5 m. 12:00 Zaczynamy konkurs olimpijski! 11:57 Przypomnijmy, Paweł Wąsek będzie skakał z numerem 19, Dawid Kubacki z 24, Piotr Żyła z 32, a Kamil Stoch z 33. 11:50 Start konkursu już za 10 minut! 11:44 Jak widać, Słoweńcy zdominowali serię próbną:



twitter.com Przypomnijmy, konkurs zacznie się o godz. 12. Miejsca Polaków w serii próbnej:

11. Kamil Stoch

13. Paweł Wąsek

23. Dawid Kubacki Karl Geiger osiągnął 131 m, co daje mu 10. miejsce w serii próbnej, którą wygrał Kobayashi. Drugi jest Kos, trzeci Peter Prevc. Ryoyu Kobayashi potwierdził, że jest faworytem do medalu. Japończyk skoczył aż 136,5 m i objął prowadzenie. Halvor Egner Granerud pół metra dalej niż jego rodak i jest na tę chwilę siódmy. Marius Linvdvik dość zachowawczo. 131 m w wykonaniu Norwega. Jan Hoerl podobnie jak jego rodak. 131 m i obecnie siódma lokata. Daniel Huber skoczył 130 m. Austriak bez błysku. Timi Zajc również daleko. 133,5 m i jest trzeci. Obecnie trzech Słoweńców w ścisłej czołówce serii próbnej. Lovro Kos zmienia Petera Prevca na prowadzeniu. 135 m w wykonaniu Słoweńca. Manuel Fettner potwierdza wysoką dyspozycję. 133 m i drugie miejsce Austriaka. Piękna próba Petera Prevca. Słoweniec osiągnął 133,5 m, co daje mu pierwsze miejsce. Kamil Stoch z kolei skoczył 130,5 m i mimo zachwianego lądowania zmienił Pawła Wąska na prowadzeniu! Piotr Żyła odpuścił skok w serii próbnej. Za kilka minut swoje skoki próbne oddadzą Piotr Żyła i Kamil Stoch. 129 m w wykonaniu Jewgienija Klimowa, który wskakuje na drugie miejsce. Paweł Wąsek wciąż na prowadzeniu. Brązowy medalista ze skoczni normalnej lądował na 128. metrze. Liczymy na lepszą próbę w konkursie. Dawid Kubacki na belce startowej! Simon Amman również daleko. Doświadczony Szwajcar osiągnął 130,5 m. Ależ próba Wąska! 133,5 m Polaka!!! Oby w konkursie powtórzył ten skok. A teraz Paweł Wąsek! Prowadzenie w serii próbnej objął właśnie Mackenzie Boyd Clowes, czyli brązowy medalista konkursu mikstów. Kanadyjczyk skoczył 126,5 m. Już niebawem na starcie pojawi się Paweł Wąsek. Roman Koudelka 125 m i jest obecnie drugi, za swoim rodakiem Sakalą. Czesi bardzo dobrze prezentują się podczas serii próbnej. Filip Sakala skoczył właśnie 126,5 m i obecnie prowadzi. Teraz prowadzenie objął Kevin Maltsev z Estonii, który osiągnął 122 m. Dobra próba Cestmira Koziska. Czech skoczył 120 m i obecnie prowadzi. 11:01 Zaczynamy serię próbną! Wąsek będzie skakał z numerem 19, Kubacki z 24, Żyła z 32, a Stoch z 33. 11:00 Przypomnijmy, na starcie zobaczymy czterech Polaków: Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha. 10:57 Już o godz. 11 rozpocznie się seria próbna przed konkursem olimpijskim. 10:57 Zapraszamy na relację z konkursu olimpijskiego, który rozpocznie się już o godz. 12.

Pekin 2022. Dla kogo złoto w skokach narciarskich na dużym obiekcie?

Konkurs na skoczni normalnej przyniósł dość nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Wprawdzie po złoto sięgnął Ryoyu Kobayashi, który od początku sezonu potwierdza wysoką formę, ale jeszcze na kilka dni przed startem igrzysk zapewne mało kto spodziewał się, że podium uzupełnią Manuel Fettner i Dawid Kubacki. Tymczasem Austriak i Polak dzięki świetnym skokom w drugiej serii zdołali przesunąć się o kilka pozycji i wywalczyć olimpijskie medale.

Niewykluczone, że również i na skoczni dużej będziemy świadkami niespodzianek, chociaż po seriach treningowych wyklarowało się grono wyraźnych faworytów do rywalizacji o miejsca na podium. Świetną dyspozycję prezentował Marius Lindvik, a błyszczał również Stefan Kraft. Nie można zapominać także o Słoweńcach, którzy na dużym obiekcie będą niezwykle groźni. Wiele do udowodnienia ma Peter Prevc, który na mniejszej skoczni przegrał o 0,5 punktu z Dawidem Kubackim i ostatecznie zajął „dopiero” czwarte miejsce.

Polscy kibice mają nadzieję, że również i tym razem Biało-Czerwoni włączą się do rywalizacji o wysokie lokaty. Podopieczni Michala Doleżala wprawdzie podczas treningów i kwalifikacji nie błyszczeli, ale ich doświadczenie może okazać się kluczowe podczas zawodów, na których oprócz dyspozycji dnia będzie liczyła się także wytrzymałość psychiczna i odporność na stres. Sobotni konkurs powinien nam również wiele powiedzieć na temat tego, która drużyna będzie faworytem do złota podczas poniedziałkowego konkursu, który zwieńczy olimpijskie zmagania skoczków narciarskich.

