Historyczny wynik Piotra Michalskiego. Do medalu w Pekinie zabrakło bardzo niewiele

Azjaci zdominowali rywalizację na 500 metrów. Najlepszy na dym dystansie okazał się Chińczyk Tingyu Gao, który z fantastycznym wynikiem 34,32 ustanowił nowy rekord olimpijski. Podium uzupełnili Min Kyu Cha (Korea Południowa) z wynikiem 34,39 i Wataru Morishige (Japonia) z wynikiem 34,39. Tuż za podium znalazł się największy faworyt tego dystansu Kanadyjczyk Laurent Dubreuil.

Pekin 2022. Piotr Michalski otarł się o medal. Świetny wynik Damiana Żurka

Fantastycznie podczas występu na 500 metrów spisał się Piotr Michalski. Polak dystans pokonał w czasie 34,524 i długo utrzymywał się na 3. lokacie, a nadzieje na medal rosły z każdą chwilą. Ostatecznie Michalskiemu zabrakło tylko 0,002 do czwartego Kanadyjczyka, a 0,03 sekundy do brązowego krążka. Mimo braku medalu wynik Michalskiego jest ogromnym sukcesem. To najlepszy wynik w historii naszego kraju na tym dystansie.

Bardzo dobrze spisał się również Damian Żurek. 22-latek pokonał dystans w czasie 3,734, co wystarczyło na zajęcie bardzo dobrej 11. lokaty. Na 16. miejscu zmagania olimpijskie zakończy Marek Kania, który w 500 metrów przejechał w czasie 34,928.

O finał walczyły łyżwiarki szybkie

Przed łyżwiarzami na lodzie rywalizowały panie. W wyścigu drużynowym udział wzięły reprezentantki Polski. Nasze łyżwiarki w ćwierćfinale rywalizował z Rosjankami. Na pierwszych metrach utrzymywał dystans, niestety sił nie wystarczyło im do końca. Żeby awansować do finału, Polski musiały pojechać w okolicy rekordu Polski. Po zamieszaniu związanym z koronawirusem w naszej kadrze było to jednak nierealne.

Ostatecznie nasze panie rywalizację w ćwierćfinale zakończyły na 7. lokacie. We wtorek zobaczymy je w finale D, w którym powalczą z reprezentantkami Białorusi o siódmą lokatę podczas ZIO Pekin 2022.

