Skoki narciarskie. Dzisiaj konkurs drużynowy. Gdzie i o której transmisja na żywo online i w TV?

Po sobotnim konkursie indywidualnym na dużej skoczni polscy kibice mają prawo odczuwać niedosyt. Kamil Stoch zajął w nim czwarte miejsce, chociaż miał realną szansę na medal olimpijski. Lider polskiej kadry szansę na powetowanie sobie tego konkursu otrzyma już w poniedziałek, kiedy to odbędzie się rywalizacja drużynowa.

Skoki narciarskie. Dziś ostatnia szansa na medal dla skoczków

Jeszcze przed startem Zimowych Igrzysk Olimpijskich polscy skoczkowie nie byli wymieniani jako faworyci do medalu w konkursie drużynowym. Dobra postawa Biało-Czerwonych w zawodach indywidualnych sprawiła jednak, że nasi reprezentanci nie są bez szans w walce o miejsce na podium.

Faworytami do złota olimpijskiego są Słoweńcy, którzy świetnie prezentowali się w sobotnim konkursie. Wprawdzie podopieczni Roberta Hrgoty nie zdołali wywalczyć medalu, ale plasowali się kolejno na 6., 10., 11. i 12. miejscu. Groźni będą także Austriacy, którzy mają w swoich szeregach świeżo upieczonego wicemistrza Olimpijskiego Manuela Fettnera oraz skaczących równo i powtarzalnie Jana Hoerla, Stefana Krafta i Daniela Hubera.

Pod znakiem zapytania stoi dyspozycja Norwegów. Wprawdzie na dużej skoczni triumfował Marius Lindvik, a Halvor Egner Granerud był siódmy, ale Daniel Andre Tande i Robert Johansson nie zdołali awansować do serii finałowej. Do walki o podium powinni za to włączyć się Niemcy, którzy przystąpią do konkursu podbudowani brązowym medalem wywalczonym przez Karla Geigera.

Skoki narciarskie podczas ZIO Pekin 2022. Gdzie i o której transmisja na żywo?

Konkurs drużynowy rozpocznie się w poniedziałek 14 lutego o godz. 12. Zawody olimpijskie będzie można śledzić na antenach Eurosport 1, TVP Sport i TVP 1. Transmisja na żywo będzie dostępna będzie także w serwisach tvpsport.pl i Player, a relację na żywo przeprowadzimy na Wprost.pl.

