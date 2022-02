NA ŻYWO: Druga seria konkursu drużynowego. Wszystko może się wydarzyć

13:56 Jewgienij Klimow uzyskuje 121 metrów. 13:55 Killian Peier skoczył 124 metry. 13:54 Polski zespół zajmuje 5. miejsce i traci do 3. Norwegii prawie 50 punktów. Jeśli nie nastanie narciarski kataklizm w postaci dyskwalifikacji Niemców i Norwegów to nie mamy szans na medal w drużynie. 13:52 Markus Eisenbichler skacze 137.5 metra i Niemcy zajmują 4. miejsce, ale tracą zaledwie około 2 punktów do trzeciego miejsca. 13:52 Jan Hoerl skacze 137.5 metra i Austria wskakuje na 1. miejsce. 13:51 Robert Johansson grzebie nasze szanse na olimpijski medal, ponieważ skacze 136.5 metra. Musiałby raczej wydarzyć się cud. 13:49 Timi Zajc spokojnie skacze 126 metrów, ale nie zapomnijmy, że Słowenia bije się o złoty medal. Ten skok może nie wystarczyć... 13:48 Junshiro Kobayashi skacze 120 metrów i przegrywa z Dawidem Kubackim. 13:46 Dawid Kubacki skoczył 126 metrów, ale nie oszukujmy się, to może nie wystarczyć, by dogonić trzecią Norwegię. 13:45 Simon Ammann uzyskuje 121.5 metra. 13:44 Michaił Nazarow skacze 117 metrów. 13:43 Stephan Leyhe uzyskuje 129 metrów i po dwóch skokach Niemcy zajmują 4. miejsce. Polakom ucieka podium, do którego tracimy prawie 30 punktów. 13:41 Daniel Huber skacze 129 metrów. Austria zajmuje w tym momencie 2. miejsce. 13:41 Daniel Andre Tanie ląduje na 124. metrze, ale dostał aż 12 punktów dodanych za niekorzystne warunki wietrzne. Norwegia nie wyprzedza Słowenii. 13:39 Cene Prevc skacze 132 metry i Słowenia wyprzedza Polskę już o ponad 50 punktów. 13:38 Naoki Nakamura skacze 122 metry. Japonia i Polska ex aequo po dwóch skokach drugiej serii konkursowej. 13:36 Paweł Wąsek ląduje przed punktem K. 120 metrów to ponad 10 metrów bliżej, niż w pierwszej serii. Czekamy jak odpowiedzą Japończycy i Niemcy. 13:35 Gregor Deschwanden uzyskuje 123.5 metra. 13:35 Roman Trofimow skacze 119.5 metra. 13:32 Constantin Schimd skacze 122 metry i Niemcy spadają na 6. miejsce! Polska zajmuje już 4. pozycję. Do podium tracimy około 11 punktów! 13:31 Stefan Kraft skacze 121.5 metra. Austria obejmuje prowadzenie! 13:30 Halvor Egner Granerud skacze 118.5 metra i przegrywa z Lovro Kosem. 13:29 Lovro Kos skacze zaledwie 120 metrów. Słowenia nadal jest pierwsza, ale dużo straciła w wyścigu po medale. 13:26 Yukiya Sato ląduje na 124. metrze. Polska wyprzedza dzięki temu Japonię o 0.6 punktu. 13:25 Piotr Żyła poprawia się względem pierwszej serii. Polak skacze 125.5 metra. Walczymy dalej! 13:24 Dominik Peter skacze również 119 metrów. 13:24 Zaczyna Daniił Sandrejew, który uzyskuje zaledwie 119 metrów. 13:22 Już za chwilę startujemy w drugiej serii konkursowej. Zajmujemy 6. miejsce i tracimy do podium ponad 20 punktów, ale tutaj wszystko jeszcze może się wydarzyć. 13:08 Wracamy na olimpijską skocznię za około kwadrans. Biało-Czerwoni tracą do trzeciego miejsca około 22 punkty. W tych loteryjnych warunkach wszystko jest jeszcze możliwe. Trzymajmy kciuki! 13:07 1. Słowenia

2. Austria

3. Norwegia

4. Niemcy

5. Japonia

6. Polska

7. ROK

8. Szwajcaria

9. Czechy

10. USA

11. Chiny 13:06 Karl Geiger skacze dokładnie tyle, co Lindvik, czyli 121 metrów. Niemcy kończą pierwszą serię na 4. miejscu. 13:05 Manuel Fettner skacze 128 metrów, co daje Austrii 2. miejsce. Norwegowie spadają na trzecią pozycję! 13:03 Marius Lindvik skacze bardzo krótko, bo 121 metrów. Potknął się w walce o drużynowe złoto igrzysk olimpijskich... Norwegowie przegrywają obecnie ze Słowenią i zajmują drugi miejsce. 13:02 Peter Prevc skacze poza punkt konstrukcyjny. 129 metrów daje Słowenii obecnie prowadzenie. 13:00 Ryoyu Kobayashi nie zawodzi i skacze 134 metry. Japonia wyprzedza Polskę o 4 punkty. 12:59 Fantastyczny skok Kamila Stocha! Polak uzyskuje 137 metrów. Odrabiamy dużo strat do przeciwników. 12:58 Pierwszej seria konkursowa przeprowadzana jest w męczarniach. Peier skacze ostatecznie 118.5 metra. 12:57 Killian Peier ze Szwajcarii również zmuszony do zejścia z belki. 12:56 Rosjanin ląduje na 118. metrze. Będzie miał dodane aż 10 punktów za niekorzystny wiatr. 12:55 Nadal czekamy na start... 12:50 Jewgienij Klimow zasiadł na belce, ale po 45 sekundach ujrzał czerwone światło. Loteria wietrzna trwa w najlepsze. 12:49 Roman Koudelka skacze 107.5 metra. 12:48 Casey Larson skoczył 106 metrów. Amerykanie i Chińczycy żegnają się z konkursem. 12:47 Gdyby Chińczyk Xiaoyang Zhou skoczył 218 metrów to objąłby prowadzenie. To oczywiście wynik rodem z Fantazy. Zawodnik gospodarzy skoczył 86 metrów. 12:45 Markus Eisenbichler skończył trzecią grupę skokiem na odległość 136 metrów.

Słowenia prowadzi po trzech grupach, druga jest Norwegia, a trzecia Austria. Polacy są na 7. pozycji. 12:44 Jan Hoerl z Austrii ląduje na 133. metrze. 12:43 Timi Zajc skacze 124 metry, a Robert Johansson 125.5 metra. 12:41 Japonia wyprzedza Polaków i Rosjan po skoku Junshiro Kobayashiego na odległość 122 metrów. 12:39 Dawid Kubacki nie zachwycił i skoczył 122 metry i nie dał wyprzedzić Rosjan. Według komputera miał na tyle dobre warunki, że trzeba było odjąć mu jeden punkt. 12:38 Simon Ammann skacze zaledwie 116 metrów. 12:37 Michał Nazarow z RKO ląduje na 120. metrze. To szansa dla Polaków, którzy mogą wyprzedzić Rosjan. 12:35 Filip Sakala z Czech skacze zaledwie 101 metrów. 12:34 Wiatr znowu zaczyna mieszać. Musimy czekać na lepsze warunki. 12:33 Kevin Bickner z USA ląduje na 103. metrze. 12:32 Trzecią grupę zaczynamy od bardzo słabego skoku Chińczyka Qiwu Sonia (86 metrów). 12:30 Stephan Leyhe uzyskuje 127.5 metra, co daje Niemcom 4. miejsce.Pierwsza trójka to Norwegia, Słowenia, Austria. Polska na 6. miejscu. 12:30 Daniel Huber skacze 130.5 metra, co pozwoli mu nadrobić trochę punktów do czołówki. 12:28 Daniel Andre Tande skacze 130.5 metra. Wyprzedzają Słowenię o pół punktu. 12:28 Cene Prevc skacze 132 metry i dokłada dobry wynik do wysokiej pozycji Słowenii. 12:27 Naoki Nakamura skacze 124.5 metra. Japonia spada na trzecie miejsce. Odrobiliśmy jedną pozycję! 12:26 Paweł Wąsek po wspaniałym treningowym skoku na odległość 137 metrów również nie zawodzi i skacze 131.5 metra. Polak zbliżył nas do Rosji na 6 punktów. 12:25 Gregor Deschwanden skacze 122 metry. Obecnie prowadzi reprezentacja Rosji. 12:24 Roman Trofimow z Rosji poszybował na 127. metr. Ciężko będzie Wąskowi odrobić straty. 12:23 Cestmir Kozisek ląduje na 109. metrze. 12:23 Patrick Gąsienica z USA skacze 105.5 metra. 12:21 Yixin Liu skacze 90 metrów, dalej od swojego kolegi z drużyny o sześć metrów. Chińczycy po dwóch skokach znajdują się na ostatnim miejscu. 12:20 Constantin Schimd zajmuje 4. miejsce po skoku na na odległość 126.5 metra. Warunki wietrzne są bardzo loteryjne. Polacy do lidera tracą ponad 30 punktów. Zajmujemy 7. miejsce. 12:20 Stefan Kraft skacze 127.5 metra, co daje Austrii 4. miejsce. 12:18 Norwegowie zaczynają znakomicie. Halvor Egner Granerud skacze 138 metrów! Polska już na miejscu piątym... 12:17 Lovro Kos ze Słowenii szybuje na 134. metr i Słowenia obejmuje prowadzenie. Do lidera będziemy tracić bardzo dużo punktów... 12:15 Yukiya Sato odpuścił serię próbną, a w pierwszym skoku konkursowym uzyskał 126 metrów. Japończycy wyprzedzają Polaków o ponad 14 punktów. 12:13 Piotr Żyła zupełnie nie radzi sobie w trudnych warunkach wietrznych. Polak uzyskuje 118 metrów i tracimy 19 punktów do pierwszej Rosji. 12:12 Dominik Peter ze Szwajcarii uzyskuje 112. metrów. Wiatr mocno wieje z tyłu skoczni. 12:11 Rosjanin wreszcie ruszył z belki i uzyskał 128.5 metra. 12:05 Daniił Sandrejew z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego bardzo długo czeka na swój skok. Przypomnijmy, że na skoczni jest ponad 20 stopni mrozu. 12:04 Viktor Polasek z Czech również nie zachwyca i dolatuje do 108. metra. Ten już ma odjęte 6 punktów za dobre warunki wietrzne. 12:03 Dean Decker czekał długo na belce. Ostatecznie uzyskał 92.5 metra. Dodano mu aż 22 punkty za fatalne warunki wietrzne. 12:01 Czekamy na dobre warunki wietrzne... 12:00 Zaczynamy od Chińczyka Weijie Zhena. 18-letni zawodnik oddał skok na odległość 84 metrów. Polacy będą skakać jako 6. drużyna. 11:54 6 minut do rozpoczęcia konkursu drużynowego. Przypominamy, że Polacy występują w składzie Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. 11:40 Jeszcze raz przypominamy odległości reprezentantów Polski:

3. Paweł Wąsek 137.5 metra

10. Kamil Stoch 127.5 metra

26. Dawid Kubacki 112. metrów

33. Piotr Żyła 107.5 metra 11:38 Pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na godzinę 12:00. 11:37 Karl Geiger uzyskuje 127.5 metra. Serię próbną wygrywa Ryoyu Kobayashi, Paweł Wąsek był trzeci. 11:36 Manuel Fettner skacze 127.5 metra. Austriacy jako drużyna skaczą najrówniej w tej serii próbnej. 11:35 Marius Lindvik „nie odpalił rakiety”. Norweg ląduje idealnie na 125. metrze. 11:34 Peter Prevc ląduje przed punktem K. Słoweniec uzyskuje 120 metrów. 11:34 Ryoyu Kobayashi bez problemu skacze na odległość 139.5 metra. 11:33 Kamil Stoch leciał nisko nad zeskokiem i wylądował na 127. metrze i 50. centymetrze. 11:33 Killian Peier ze Szwajcarii nie zachwyca - 115.5 metra. 11:33 Jewgienij Klimow skacze 116 metrów. 11:32 Roman Koudelka skacze zaledwie 92 metry. 11:31 Casey Larson zaprezentował się najlepiej z reprezentantów USA - 119 metrów. 11:31 Xiaoyang Zhou rozpoczyna czwarta grupę od skoku na odległość 82 metrów. 11:30 Markus Eisenbichler skacze bardzo solidnie - 130 metrów. 11:29 Jan Hoerl skacze 129 metrów. Udany skok reprezentanta Austrii. 11:29 Robert Johansson, słynny wąsacz z Norwegii, skacze 117 metrów w trudnych warunkach. 11:27 Timi Zajc miał problemy po wyjściu z progu i ląduje zaledwie na 91. metrze. 11:26 Junshiro Kobayashi skacze 121 metrów. 11:26 Dawid Kubacki lepiej od Piotra Żyły, ale o wiele gorzej od pawła Wąska (112 metrów). 11:25 Simon Ammann ląduje na 112. metrze. Skoki Szwajcarów w serii próbnej nie powalają. 11:25 Fatalna próba Rosjanina. Zaledwie 107 metrów. 11:24 Michaił Bazarów z RKO czeka długo na zielone światło. Wiatr często zmienia swoją siłę. 11:22 Filip Sakala z Czech skacze jeszcze bliżej niż jego kolega ze Stanów - 81 metrów. 11:22 Kevin Bickner skacze 108 metrów. Jesteśmy już w trzeciej rundzie serii treningowej. 11:21 Song Qiwu z Chin skacze zaledwie 76 metrów. 11:21 Niemiec skacze 109 metrów. 11:20 Daniel Huber skacze 127.5 metra. Jeszcze czekamy na Stephana Leyhe. 11:19 Daniel Andre Tanie skacze wyśmienicie! 139 metrów Norwega! 11:18 Cene Prevc ze Słowenii nie zachwyca. Zawodnik skoczył 117.5 metra. W zawodach na pewno będzie chciał skoczyć dalej. 11:18 Naoki Nakamura ląduje pół metra za punktem konstrukcyjnym, wynoszącym 125 metrów. 11:16 Paweł Wąsek zalicza fantastyczną próbę! 137 metrów 22-letniego Polaka! 11:16 Gregor Deschwanden - 128.5 metra. 11:15 Zawodnik RKO oddaje skok na odległość 123.5 metra. 11:15 Cestmir Kozisek skacze 113.5 metra. 11:14 Patrick Gąsienica z USA skacze niecałe 100 metrów. 11:13 Otwarcie drugiej grupy zawodników w wykonaniu Yixina Lyu kończy się na 85. metrze. 11:12 Constantin Schmid z Niemiec 122 metry. 11:11 Stefa Kraft (Austria) skoczył 133.5 metra. 11:11 Halvor Egner Granerud długo czekał na belce z powodu wiatru. W końcu Norweg otrzymał zielone światło i skoczył 129 metrów, mimo ponad siedmiu dodanych punktów za niesprzyjający wiatr. 11:10 Lovro Kos ze Słowenii pokazuje, jak to się robi. 130 metrów młodego skoczka. 11:09 Bardzo słaby skok Piotra Żyła! Polak osiągnął tylko 107.5 metra... Polak miał fatalne warunki wietrzne. 11:08 Dominik Peter ze Szwajcarii skoczył 121.5 metra. 11:07 Daniił Sadrejew z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego jest rewelacją tegorocznych igrzysk. Rosjanin wylądował na 125. metrze i 50. centymetrze. 11:05 Decker Dean (USA) - 117 metrów, a Viktor Polasek z Czech 118 metrów. 11:04 Zhen Weijie z Chin rozpoczyna serię próbną. Zawodnik bez zaskoczeń skoczył bardzo blisko, a i tak był to jeden z jego lepszych skoków (93 metry). 11:00 Na starcie konkursu drużynowego będzie 11 drużyn, w tym oczywiście ta najbliższa naszym sercom z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim, Piotrem Żyłą i Pawłem Wąskiem w składzie. 10:55 Witamy w relacji na żywo z ostatniej misji polskich skoczków narciarskich na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Za chwilę zaczynamy serię próbną, poprzedzającą konkurs drużynowy.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie reprezentacja Polski zdobyła jak na razie tylko jeden medal. Jego posiadaczem jest Dawid Kubacki, który na normalnej skoczni zajął trzecie miejsce za Ryoyu Kobayashim i Manuelem Fettnerem.

Znamy skład polskich skoczków

Do Pekinu poleciało pięciu polskich zawodników. Tyle czterech z nich mogło wystąpić w konkursach indywidualnych. To samo tyczy się oczywiście konkursu drużynowego. Po raz kolejny na dużej skoczni Michał Doleżal zrezygnuje z doświadczonego Stefana Huli. Na belce startowej pojawią się Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Kamil Stoch, który szybko musi otrząsnąć się po sobotnich zawodach indywidualnych.

Nasz trzykrotny mistrz olimpijski nie zdołał zdobyć kolejnego medalu w rozgrywkach indywidualnych. Stoch po pierwszej serii zawodów zajmował 4. miejsce i w drugiej odsłonie konkursu przypuścił atak na podium. Ostatecznie jednak zakończył na pozycji tuż za strefą medalową. Polak po konkursie nie potrafił ukryć łez. – Trudno mi się z tym pogodzić. Wiem, że to jest super miejsce i wielu zawodników chciałoby tu być. Poświęciłem naprawdę wiele ostatnio i chciałem dostać trochę większą nagrodę. Widocznie tak musi być – mówił rozżalony mistrz w rozmowie z Eurosportem.

Stoch przyznał, że nie czuje, żeby był jego sezon, albo jego czas. Zaznaczył, że musi teraz wszystko poukładać i odpocząć, by być w jak najlepszej dyspozycji podczas konkursu drużynowego w poniedziałek 14 lutego.

