Niecodzienny występ na igrzyskach. Zawodniczka wystartowała w oryginalnym przebraniu

W przeprowadzonych w poniedziałek 14 latach kwalifikacjach w konkurencji big air wystąpiło 29 zawodniczek. Prawo awansu do finału olimpijskiego uzyskiwało 12 najlepszych snowboardzistek, co zapowiadało wyrównaną rywalizację we wszystkich trzech przejazdach. Po zakończeniu kwalifikacji, które wygrała Zoi Sadowski-Synnott, więcej niż o końcowych rozstrzygnięciach mówiło się o występie Lucile Lefevre.

Francuzka, dla której są to już drugie zimowe igrzyska olimpijskie w karierze, zakończyła kwalifikacje na ostatnim miejscu. 26-latka jednak i tak zdołała skupić na sobie uwagę kibiców na całym świecie. Wszystko za sprawą nietypowego przebrania, ponieważ zawodniczka wystąpiła w stroju tygrysa. Co więcej, Levefre tak wczuła się w „rolę”, że w powietrzu „drapała pazurami”, niczym prawdziwy drapieżnik.

Francuska zawodniczka o wiele lepiej niż w Big Air czuje się w halpipe. Na swoim koncie ma m.in. zwycięstwo w pucharowych zawodach w tej konkurencji oraz brązowe medale mistrzostw świata juniorów i Igrzysk Olimpijskich młodzieży.

twitter

Pekin 2022. Snowboarding - program startów

15 lutego (wtorek)

godz. 2:30 - Big Air kobiet - finał

godz. 6:00 - Big Air mężczyzn - finał

Przypomnijmy, udział w zmaganiach olimpijskich wzięła również Aleksandra Król, która awansowała do ćwierćfinału slalomu giganta równoległego. - Nie wiem czy starczy mi zdrowia i chęci, żeby jechać na następne igrzyska. Jak na razie nie mówię nie, nie mówię tak - stwierdziła w rozmowie z "Wprost".

Czytaj też:

Aleksandra Król dla „Wprost” o starcie w igrzyskach olimpijskich: Mam jeszcze w sobie sportową złość