Michal Doleżal zostanie zwolniony z kadry polskich skoczków narciarskich? „Rozmowa będzie trudna”

Nieudany sezon 2021/22 w skokach narciarskich w wykonaniu Polaków sprawia, że dużo dyskutuje się o słuszności dalszej współpracy z Michalem Doleżalem. Jak na tę kwestię zapatruje się Jan Winkiel, czyli sekretarz generalny PZPN? Jego wypowiedź, której udzielił na antenie „Kanału Sportowego”, jest wymowna.

Skoki narciarskie. Jan Winkiel podchodzi krytycznie do pracy Michala Doleżala

Według niego fakt, że podczas igrzysk olimpijskich Biało-Czerwoni spisują się nieco lepiej niż wcześniej, nie zamyka tematu. – Gdyby Piotrek Żyła miał wiatr porównywalny do reszty, to moglibyśmy jeszcze powalczyć. Paweł Wąsek pokazał, że jest w dobrej formie i ustabilizował skoki, dobrze zaprezentował się Stoch. To są dobre wiatry pod kątem mistrzostw świata w lotach narciarskich. Po cichu liczyłem, że w konkursie drużynowym powalczymy o podium, ale nie udało się. Nie mam jednak pretensji do naszych zawodników – tak skomentował wyniki poniedziałkowych zawodów.

– Medal Dawida Kubackiego sprawił, że do końca sezonu będzie toczyła się walka o przyszłość Doleżala. Gdyby nie to, nasze wyniki w tym sezonie były daleko poniżej przyzwoitości. To zwycięstwo jednak nie przykryje innych słabych rezultatów. Jest parę tematów, które chcemy przegadać i nie dotyczą one jedynie sztabu szkoleniowego. Rozmowa z trenerem będzie bardzo trudna – wyznał Winkiem bez ogródek.

Jan Winkiel o problemach w skokach narciarskich kobiet

Ponadto sekretarz generalny PZN stwierdził, że federacji musi popracować nad bardziej dynamicznym rozwojem skoków narciarskich kobiet. – Mamy problem systemowy – powiedział. Dodał też, że na ten temat odbył już długą rozmowę z Łukaszem Kruczkiem, prowadzącym naszą kadrę narodową.

