Kiedy i o której godzinie startują Polacy? Przypominamy program ZIO na czwartek 17 lutego

Podczas zaplanowanych na czwartek 17 lutego zobaczymy w akcji trzy reprezentantki Polski. Jekaterina Kurakowa zaprezentuje swój program dowolny w występie wieńczącym zmagania solistek. Pochodząca z Rosji łyżwiarka figurowa po programie krótkim jest dopiero 24., co oznacza, że będzie musiała pojechać niemal bezbłędnie, by marzyć o znacznym awansie w klasyfikacji. Stawce przewodzi oskarżana o doping Kamiła Walijewa, która jest na dobrej drodze do wywalczenia złota olimpijskiego.

Na lodzie zaprezentują się także Andżelika Wójcik i Karolina Bosiek, które wystartują w finale na 1000 metrów. Do rywalizacji przystąpi 30 zawodniczek podzielonych na 15 par, a jako pierwsza z Biało-Czerwonych zaprezentuje się Bosiek, która pojedzie w ósmej parze razem z reprezentującą Koreę Południową Kim Min-sun. Wójcik z kolei czeka trudny bieg w dwunastej parze u boku Ireen Wuest, która w Pekinie wywalczyła już złoto w rywalizacji na 1500 metrów.

Pekin 2022. Program startów w czwartek 17 lutego

2:05 – curling, turniej mężczyzn – faza zasadnicza, sesja 12.

2:30 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – kwalifikacje, przejazd 1.

3:21 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – kwalifikacje, przejazd 2.

3:30 – narciarstwo alpejskie, kombinacja kobiet – zjazd

4:30 – narciarstwo dowolne, skicross kobiet – kwalifikacje

5:10 – hokej, turniej kobiet – finał

5:30 – narciarstwo dowolne, halfpipe mężczyzn – kwalifikacje, przejazd 1.

6:21 – narciarstwo dowolne, halfpipe mężczyzn – kwalifikacje, przejazd 2.

7:00 – narciarstwo alpejskie, kombinacja kobiet – slalom

7:00 – narciarstwo dowolne, skicross kobiet – 1/8 finału

7:05 – curling, turniej kobiet – faza zasadnicza, sesja 12.

7:35 – narciarstwo dowolne, skicross kobiet – ćwierćfinały

7:54 – narciarstwo dowolne, skicross kobiet – półfinały

8:10 – narciarstwo dowolne, skicross kobiet – finał

9:00 – kombinacja norweska, skoki drużynowe

9:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1000 metrów kobiet – finał (Andżelika Wójcik i Karolina Bosiek)

11:00 – łyżwiarstwo figurowe, solistki – program dowolny (Jekaterina Kurakowa)

12:00 – kombinacja norweska, sztafeta 4x5 km

13:05 – curling, turniej mężczyzn – półfinały

