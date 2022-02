Istotna zmiana w terminarzu igrzysk. Oby nie wybiła ona Polki z rytmu

Igrzyska olimpijskie odbywają się na dobrze przygotowanych obiektach przy akompaniamencie dobrej organizacji zawodów. Jedyne na co nie do końca mają wpływ chińscy organizatorzy to pogoda, która często sportowców nie rozpieszcza. Na przykład podczas skoków drużynowych na dużym obiekcie temperatura powietrza dochodziła do -20 stopni Cejslujsza. W przypadku biegu biathlonowego postanowiono jednak uprzedzić fakty i po prostu zmienić dzień zawodów.

Istotna zmiana w terminarzu igrzysk. Monika Hojnisz-Staręga biegnie w piątek

Początkowo bieg biathlonowy na 12.5 kilometra zaplanowany był na sobotę 19 lutego na godzinę 17 czasu lokalnego, czyli na godzinę 10 w Polsce. Przewidywania pogodowe nie są jednak optymistyczne, ponieważ wykazują pogorszenie warunków właśnie w sobotę. Organizatorzy podjęli więc decyzję o zmianie godziny rozpoczęcia zmagań na piątek 18 lutego, na godzinę 8 polskiego czasu.

W zawodach będziemy mieli polski akcent w postaci Moniki Hojnisz-Staręga, która z biegu na bieg prezentuje coraz lepszą formę. Liczymy na dobry start naszej reprezentantki, ponieważ na pewno możemy czuć niedosyt w kwestii medalowych emocji w Pekinie - Biało-Czerwoni maja do tej pory tylko jeden krążek na koncie. Chodzi oczywiście o brązowy medal Dawida Kubackiego z normalnej skoczni.

