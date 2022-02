Symboliczne zdjęcie medalistów olimpijskich z Rosji i Ukrainy. Sport ponad podziałami

Ołeksandr Abramenko zdobył w 2018 roku złoty medal igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Ukrainiec bronił więc w Pekinie tytułu mistrzowskiego. Zawodnik musiał jednak uznać wyższość Guangpu Qi. Chińczyk bowiem pozostawił konkurencję daleko w tyle, wyprzedzając drugiego z nich o ponad 12 punktów. Rosjanin Ilja Burow powtórzył natomiast swój wyczyn sprzed czterech lat, zajmując najniższy stopień podium. Uwagę fotoreporterów zwróciły wydarzenia, które miały miejsce tuż po zakończonych zawodach.

Symboliczne zdjęcie sportowców z Rosji i Ukrainy

Według informacji CNN ukraińscy zawodnicy jeszcze przed wylotem do Chin zostali poinstruowani, by nie zbliżać się do rosyjskich sportowców. Mieli też być szkoleni w kwestii niereagowania na ewentualne prowokacje. Abramenko i Burow ewidentnie nic sobie z tych rzeczy nie robią, ani z faktu, że sytuacja między ich narodami jest napięta.

Po zakończonych zawodach w Pekinie, czujne oczy fotoreporterów uchwyciły, jak Burow serdecznie ściska Abramenkę. Obaj zawodnicy szeroko się uśmiechają. W kontekście trudnej sytuacji politycznej między Rosją a Ukrainą te zdjęcia są bardzo wymowne i symboliczne. Panowie przyjaźnią się od lat. Gdy odbierali razem medale w Pjongczangu, również nie zabrakło pięknych obrazków, na których sportowcy stoją na podium, objęci ukraińską flagą.

