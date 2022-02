Terminarz igrzysk olimpijskich na piątek 18 lutego. Kiedy startują Polacy?

Do końca igrzysk olimpijskich pozostały tylko trzy dni. Wielu reprezentantów Polski zakończyło już swój udział w imprezie czterolecia i wróciło do domu. Nadal jednak czekają nas starty Biało-Czerwonych. W piątek 18 lutego o jak najlepsze wyniki walczyć będzie Monika Hojnisz-Staręga w biegu biathlonowym na 12.5 kilometra. Za to w biegu panczenistów na 1000 metrów zmierzą się Piotr Michalski i Damian Żurek.

Pekin 2022. Kiedy i o której startują Polacy?

2:30 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – finał, przejazd 1.

2:57 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – finał, przejazd 2.

3:24 – narciarstwo dowolne, halfpipe kobiet – finał, przejazd 3.

4:45 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – kwalifikacje

5:10 – hokej, turniej mężczyzn – półfinał (Finlandia – Słowacja)

7:05 – curling, turniej mężczyzn – mecz o brąz

7:45 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – 1/8 finału

8:00 – biathlon, bieg masowy kobiet (12,5 km) – finał (Monika Hojnisz-Staręga)

8:20 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – ćwierćfinały

8:39 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – półfinały

8:55 – narciarstwo dowolne, skicross mężczyzn – finał

9:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1000 metrów mężczyzn – finał (Piotr Michalski i Damian Żurek)

10:00 – biathlon, bieg masowy mężczyzn (15 km) – finał

11:38 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe – program krótki

13:00 – bobsleje, dwójki kobiet – 1. ślizg

13:05 – curling, turniej kobiet – półfinały

14:10 – hokej, turniej mężczyzn – półfinał (Rosyjski Komitet Olimpijski – Szwecja)

14:30 – bobsleje, dwójki kobiet – 2. ślizg

