Pierwszy taki mecz w historii. Manchester City zagra w Borussią Dortmund w 1/4 finału LM

Manchester City jest wręcz na autostradzie do zdobycia mistrzostwa Anglii, wyprzedzając drugi w tabeli Manchester United aż o 14 punktów. Do tego liderzy ligi angielskiej są od wielu miesięcy w niesamowitej formie. Na 27 ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach drużyna Pepa Guardioli wygrała 26 spotkań. Obywatele przegrali tylko mecz derbowy z Czerwonymi Diabłami 7 marca.

Borussia Dortmund nie może pochwalić się takim wspaniałym bilansem, ale ma w swoich szeregach wschodzącą gwiazdę światowego futbolu, Erlinga Haalanda, który jest liderem klasyfikacji strzelców w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Pierwszy taki mecz w historii

Manchester City nigdy nie spotkał się z Borussią Dortmund w fazie pucharowej Champions League. Jedyne spotkania, w jakich wzięły udział obie drużyny na poziomie Ligi Mistrzów to dwie potyczki grupowe w roku 2012. Pierwsza z nich zakończyła się wtedy remisem 1:1, a druga zwycięstwem Niemców 1:0. To był zresztą sezon, w którym Borussia Dortmund ostatecznie dotarła do finału, gdzie uległa swojemu ligowemu konkurentowi – Bayernowi Monachium. W barwach Borussii grał jeszcze wtedy Robert Lewandowski.

Norweska maszyna

Kibice Borussii Dortmund swojej szansy z pewnością upatrują przede wszystkim w osobie Erlinga Haalanda. Młody Norweg strzelił już w tym sezonie Ligi Mistrzów aż 10 bramek, co na ten moment daje mu tytuł króla strzelców tych rozgrywek. Haaland strzela jak na zawołanie, a we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie ma już strzelone 33 gole. We wtorek wieczorem przekonamy się czy ten zawodnik jest w stanie poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa. Korzystny wynik Borussii Dortmund w dwumeczu z Manchesterem City można by rozpatrywać w ramach dużej niespodzianki.

Liga Mistrzów. Manchester City - Borussia Dormund. Gdzie transmisja?

Mecz Manchesteru City z Borussią Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów rozpocznie się we wtorek 6 kwietnia o godzinie 21. Transmisję można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 2.