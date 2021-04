Sześć dni przed finałem – zwolnienie. José Mourinho traci posadę w Tottenhamie

José Mourinho pełnił funkcję menadżera Tottenhamu od listopada 2019 roku. Umowę miał podpisaną do czerwca 2023 roku. Już wiadomo, że nie doczeka do końca swojego kontaktu. O zwolnieniu portugalskiego szkoleniowca poinformowały w poniedziałek 19 kwietnia przed południem angielskie media. Chwilę później informację potwierdził sam klub.

Mourinho miał poprowadzić zespół w finale

José Mourinho został zwolniony z klubu na sześć dni przed finałem EFL Cup, w którym Tottenham ma walczyć z Manchesterem City. José Mourinho przyszedł do Tottenhamu w zastępstwie za Mauricio Pochettino, aktualnego trenera PSG.

Portugalczyk miał za zadanie poukładać zespół, wyprowadzić go na prostą i zdobyć z nim wreszcie jakiś tytuł. Tymczasem Mourinho zanotował w tym roku najwięcej porażek w swojej karierze, jeśli chodzi o jeden sezon ligowy. Tottenham zajmuje obecnie 7. miejsce w lidze angielskiej, a z brakiem miejsca zapewniającego awans do Ligi Mistrzów może nie pogodzić się Harry Kane, najlepszy strzelec drużyny z Tottenhamu.

Można jednak się zastanawiać, czy awans do Ligi Mistrzów jest Tottenhamowi w ogóle potrzebny. Klub dołączył przecież do nowo powstałej Superligi, co na ten moment wyklucza jego udział w jakichkolwiek rozgrywkach organizowanych przez UEFA.

