Superliga się rozpada? Chelsea i Manchester City bliskie wycofania

12 klubów z Anglii, Hiszpanii i Włoch ogłosiło w niedzielę powstanie projektu Superligi. Pomysł został skrytykowany przez władze europejskiej i światowej piłki. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin zagroził, że piłkarze, których drużyny zdecydują się wystąpić w Superlidze, nie będą mogli wziąć udziału w Mistrzostwach Świata i Europy. Pojawiły się również doniesienia, że „separatystyczne kluby” mogą zostać wykluczone z tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Co z Superligą? Chelsea i Manchester City odpuszczą?

Według najnowszych doniesień z Wysp Brytyjskich Chelsea FC ma przygotowywać dokumentację ws. wycofania swojego udziału z Superligi. Informację podał dziennikarz BBC Dan Roan. Matt Law z Daily Telegraph dodaje, że zgodę w tej kwestii wydał rosyjski właściciel angielskiego klubu Roman Abramowicz. Ligowy mecz Chelsea z Brighton&Hove Albion miał zostać opóźniony o 15 minut, z powodu protestu ze strony fanów, którzy krytycznie ocenili udział ich klubu w Superlidze.

Tuż po tym, jak pojawiły się głosy o odejściu Chelsea z Superligi, dziennikarz Martin z Lipton z „The Sun” podał, że podobną decyzję podjął Manchester City. Nowym rozgrywkom sprzeciwia się m.in. trener obecnego lidera Premier League Pep Guradiola. Sprzeciw ze strony angielskich klubów ma doprowadzić do spotkania 12 klubów, które ogłosiły powstanie Superligi.

Kłopoty z Superligą nie tylko w Anglii

Decyzje angielskich klubów to nie koniec kłopotów dla zwolenników nowego formatu. Niepewny jest również udział FC Barcelony. Wszystko przez to, że decyzja musiałby zostać zatwierdzona na specjalnym zgromadzeniu kibiców tego klubu tzw. socios. Po tym jak ogłosił to prezes Barcy Joan Laporta, dziennikarz Ben Jacobs podał, że niepewny jest również udział w Superlidze innego hiszpańskiego giganta - Atletico Madryt.

Prezes Superligi Florentino Perez: To liga, która ma uratować całą piłkę nożną