Wrzawa ws. Superligi opadła, a wtedy... Legia Warszawa przeciwko, w sieci kpiny

Awantura o Superligę wybuchła w niedzielę 18 kwietnia, gdy 12 największych klubów z Anglii, Hiszpanii i Włoch ogłosiło, że tworzą własną ligę w kontrze do Ligi Mistrzów. Nerwowo na takie inicjatywy zareagowała UEFA, której prezydent Aleksander Ceferin zagroził, że kluby zrzeszone w Superlidze zostaną wykluczone z Ligi Mistrzów, a piłkarze w nich grający stracą możliwość występowania w mistrzostwach świata i Europy.

Wrzawa trwała więc w najlepsze przez kilka dni, ale dopiero 20 kwietnia wieczorem głos w sprawie Superligi zabrała Legia Warszawa.

Legia Warszawa przeciwko Superlidze

Na koncie Legii Warszawa na Twitterze zamieszczono grafikę opracowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) z hasłem: „Tylko razem jesteśmy super”. Dodano do tego hasztag #ClubsAGAINSTTheSuperLeague, czyli: Kluby przeciwko Superlidze.

Takie stanowisko, kilka dni po zamieszaniu (w dodatku we wtorek dwa z 12 klubów Superligi miały podejmować kroki dotyczące... wycofania się z projektu), rozbawiło internautów. To tylko niektóre z komentarzy do stanowiska Legii: