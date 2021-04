Kwestia mistrzostwa rozstrzygnięta, ale walka o utrzymanie trwa. Co nas czeka w Ekstraklasie?

Legia Warszawa w poprzedniej kolejce Ekstraklasy wygrała z Lechią Gdańsk na wyjeździe 1:0. Do zapewnienia sobie mistrzostwa potrzebowała remisu bądź porażki Rakowa Częstochowa w meczu 28. kolejki z Jagiellonią Białystok. To spotkanie zostało rozegrane przed klasycznym weekendowym terminarzem, w środę 28 kwietnia o 19.

Jeden z czołowych zawodników Legionistów życzył sobie, aby Raków odniósł zwycięstwo w tym spotkaniu – Nie chciałbym zostać mistrzem przed telewizorem i myślę, że moi koledzy z zespołu też nie. Mam więc nadzieję, że Raków wygra swoje spotkanie i zostaniemy mistrzem w przyszły weekend na boisku – powiedział Tomas Pekhart. Nadzieje piłkarza Legii się nie spełniły. Zespół z Częstochowy zremisował z Jagiellonią dając tym samym mistrzostwo warszawiakom.

Walka o utrzymanie w Ekstraklasie

W tym roku wyjątkowo z Ekstraklasy spadnie tylko jeden klub. Na trzy kolejki przed końcem sezonu dwie ostatni drużyny w tabeli (Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-BIała) mają po 24 punkty w tabeli. Na korzyść Stali działa fakt, że ma ona jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z Rakowem Częstochowa, a to znaczy, że do końca sezonu mogą zdobyć o trzy punkty więcej niż ich bezpośredni przeciwnik w walce o utrzymanie.

Inkasowanie punktów nie będzie jednak dla drużyny z Mielca proste. Przed nimi bowiem, oprócz spotkania z Rakowem, jeszcze mecze z Legią Warszawa, Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań. Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się natomiast z Piastem Gliwice, Wisłą Płock i tak jak Stal – z Legią Warszawa.

28. kolejka PKO BP Ekstraklasy – terminarz

Piątek, 30.04

18:00 Wisła Płock – Lechia Gdańsk

20:30 Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin

Sobota, 1.05

15:00 Legia Warszawa – Wisła Kraków

17:30 Pogoń Szczecin – Warta Poznań

20:00 Lech Poznań – Stal Mielec

Poniedziałek, 3.05

15:00 Piast Gliwice – Podbeskidzie Bielsko-Biała

17:30 Cracovia – Górnik Zabrze

Wszystkie spotkania można oglądać na Canal+ Sport. Dodatkowo mecz pomiędzy Legią Warszawa a Wisłą Kraków będzie transmitowany na kanale TVP Sport.

