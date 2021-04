Piłkarska reprezentacja kobiet ma nową trenerkę. Historyczna decyzja PZPN

Po raz pierwszy w historii w roli szkoleniowca reprezentacji Polski obsadzono kobietę. Nina Patalon poprowadzi kadrę, którą przez niemal pięć ostatnich lat trenował Miłosz Stępiński. – Jestem przekonany, że to dobry moment, aby reprezentację Polski kobiet przejęła kobieta, co wpisuje się w światowy trend. Nina Patalon ma bardzo dużą wiedzę o żeńskim futbolu, zwłaszcza krajowym. Uważam, że należy dać jej szansę – przekonywał Zbigniew Boniek.

Celem awans na Euro

Jak zauważył szef PZPN, 35-letnia trenerka poprowadziła już Polskę w towarzyskim meczu ze Szwecją, kiedy to Biało-Czerwone zaprezentowały „otwarty i ofensywny futbol, co podobało się kibicom” . – Naszym celem jest awans na mistrzostwa Europy w 2025 roku, chociaż oczywiście równie ważne są eliminacje mistrzostw świata, które rozpoczną się już we wrześniu – dodawał.

Patalon z kolei podziękowała Bońkowi oraz zarządowi PZPN „za zaufanie i możliwość pracy z pierwszą reprezentacją Polski kobiet” . – Mocno wierzę w to, że dalej wspólnie będziemy rozwijać piłkę kobiecą i razem pomożemy reprezentacji wznieść się na wyższy poziom – dodała.

Kim jest Nina Patalon?

Nina Patalon swoją karierę rozpoczynała w Medyku Konin, z którym trzykrotnie sięgała po Puchar Polski. Cztery razy razem z koleżankami wygrała ligę, a karierę zawodniczą zakończyła w 2011 roku.

Trzy lata później Patalon objęła reprezentację piłkarek do lat 17. Od 2019 roku prowadziła zawodniczki z kadry do lat 19. Jest jedyną w Polsce trenerką z licencją UEFA Pro.

