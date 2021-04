Lewandowski znowu łączony z topowymi klubami. Ruszyła saga transferowa

Robert Lewandowski od siedmiu lat gra w Bayernie Monachium, ale już wielokrotnie był łączony z innymi klubami. Jeszcze przed przejściem do Bawarii spekulowano, że Polak podpisze kontrakt z Realem Madryt. Kapitan kadry miał być również zainteresowany odejściem do Królewskich już po transferze do Bayernu. Te przewidywania nie znalazły jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości co nie oznacza, że spekulacje ucichły.

Lewandowski ma za sobą kolejny świetny sezon i nawet kontuzja odniesiona w meczu z Andorą nie wpłynie na ogólną ocenę jego występów. Dziennikarz Max Bielefeld ze Sky Sports przekazał, że ściągnięciem Polaka jest zainteresowanych kilka europejskich klubów. Bayern rzecz jasna chce zatrzymać swojego gwiazdora, ale nie zmienia to faktu, że zagraniczne media zaczęły spekulować na temat potencjalnego transferu.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu?

Kapitan Biało-Czerwonych jest łączony m.in. z Manchesterem United, który interesował się Polakiem w czasie, kiedy ten grał jeszcze w Borussii Dortmund. Czerwone Diabły chciałyby rzekomo zakontraktować topowego napastnika tym bardziej, że niepewna jest przyszłość Edinsona Cavaniego na Old Trafford, a młody Maison Greenwood wciąż zbiera doświadczenie i nie jest w stanie zagwarantować drużynie Ole Gunnara Solskjaera regularnych zdobyczy bramkowych.

Brytyjski portal express.co.uk podaje, że zainteresowana ściągnięciem Lewandowskiego jest również Chelsea Londyn, która wciąż walczy – w przeciwieństwie do Bayernu – o triumf w tegorocznej Lidze Mistrzów. Aktualny pozostaje również temat transferu do Realu, który wprawdzie ma na celowniku Kyliana Mbappe, ale chciałby również ściągnąć topową „dziewiątkę”. Patrząc jednak na formę Karima Benzemy wydaje się mało prawdopodobne, by w szeregach Królewskich znalazło się miejsce dla Lewandowskiego.

Portal Spord1.de zauważył z kolei, że kontrakt Polaka wygasa w 2023 roku. Również za dwa lata kończy się umowa zawarta przez Bayern z Manuelem Neuerem. Po zakończeniu przyszłego sezonu obaj gwiazdorzy będą mieli więc rok do końca kontraktu i – zdaniem Spor1.de – realne jest ich odejście z Bawarii, co byłoby swego rodzaju rewolucją w ekipie mistrza Niemiec.

