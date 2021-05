Syn Szczęsnego ma talent po ojcu? Nagranie z udziałem 3-latka hitem sieci

Rodzina Szczęsnych może pochwalić się tradycjami sportowymi. Maciej był bramkarzem reprezentacji Polski, a w jego ślady poszedł młodszy z synów, Wojciech. Zawodnik Juventusu Turyn w 2016 roku poślubił Marinę Łuczenko, z którą niespełna trzy lata temu doczekał się syna. Liam najwyraźniej też lubi grać w piłkę, co widać na nagraniu udostępnionym przez jego matkę.

Liam Szczęsny też gra w piłkę

Piosenkarka pokazała na Instagramie krótki materiał, na którym widać jak Liam podrzuca piłkę na łóżku i prawdopodobnie próbuje kopnąć ją przewrotką. Ta jednak zamiast polecieć za plecy 3-latka, wpada wprost do klosza na lampę.

Materiał doczekał się już ponad 160 tys. wyświetleń, a internauci nie mają wątpliwości – Liam jest na dobrej drodze, by pójść w ślady słynnego ojca. „Genów nie oszukasz” – napisała jedna z komentujących. „Niedaleko pada jabłko od jabłoni – będzie oryginał, zaraz po tacie” – stwierdził ktoś inny.

instagram

Trudna sytuacja Juventusu

Szczęsny może być dumny z postępów syna. Mniej powodów do radości daje mu za to gra Juventusu Turyn. Stara Dama nie obroni tytułu mistrza Włoch, po który pewnie zmierza Inter Mediolan. Ekipa z Turynu zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli z 66. punktami na koncie.

Tyle samo „oczek” mają Napoli i Milan, przez co podopieczni Andrei Pirlo muszą być bardzo czujni, by nie stracić miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Szansa na zdobycie punktów nadejdzie już w niedzielę 2 maja, kiedy to Juventus zagra na wyjeździe z Udinese.

Czytaj też:

Lewandowski goni rekord Gerda Müllera. Zostały mu trzy szanse