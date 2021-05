Anna Lewandowska pochwaliła się wyjątkową majówką. „Pierwszy raz spędzamy ją wspólnie”

Piłkarze klubów Bundesligi mają krótką przerwę od grania, a Bayern Monachium wybiegnie na boisko dopiero 8 maja. Robert Lewandowski może więc nacieszyć się wolnym czasem z rodziną, co przypomniała w relacji na Instagramie jego żona. – Zabieram się za śniadanie i sama nie dowierzam. Odkąd znamy się z mężem, a znamy się ponad 13 lat, mamy po raz pierwszy wspólną majówkę – mówiła trenerka.

Jak stwierdziła Lewandowska, rzadko zdarza się, by mogła razem z mężem i dziećmi gdzieś wyjechać. – Bardzo się cieszymy – dodała. We wpisie opublikowanym 1 maja podkreśliła z kolei, że „uwielbia majówkę”. „Dziś miał być post o planowaniu posiłków na przyszły tydzień i podsumowanie ostatnich 9 kroków, ale… wrzućmy na luz! Kto nie marzy o chwili wytchnienia i rozpoczęciu sezonu na grillowanie” – napisała.

instagram

Przypomnijmy, Robert Lewandowski ma w tym sezonie do rozegrania jeszcze trzy mecze ligowe. Kapitan Biało-Czerwonych wciąż goni rekord Gerda Müllera, który w sezonie 1971/1972 odnotował aż 40 trafień. Polak ma do tej pory 36 bramek, przez co na finiszu rozgrywek musi popisać się skutecznością, by wyrównać lub pobić osiągnięcie legendarnego niemieckiego piłkarza.

Czytaj też:

Lewandowski goni rekord Gerda Müllera. Zostały mu trzy szanse