Inter po 11 latach sięga po scudetto! 9-letnia hegemonia Juventusu przerwana

Inter Mediolan w sobotę 1 maja pokonał Crotone 2:0 i do mistrzostwa Włoch zespół ze stolicy Lombardii potrzebował, by punkty straciła Atalanta, druga w Serie A. W niedzielę 2 maja Atalanta Bergamo na wyjeździe zremisowała z Sassuolo 1:1, a tym samym Nerazzurri sięgnęli po 19. mistrzostwo Włoch w swojej historii.

Inter po 34. kolejkach zgromadził aż 82 punkty w tabeli Serie A, druga Atalanta zebrała ich dotychczas 69, podobnie trzeci w tabeli AC Milan,, a tuż za nimi plasują się Napoli (67 punktów), Juventus (66) oraz Lazio (64). Kwestia wicemistrzostwa Włoch w sezonie 2020/2021 pozostaje więc otwarta.

Inter przełamuje hegemonię Juventusu. Tytuł mistrza Włoch pierwszy raz od 2012 roku poza Turynem

Zwycięstwo Interu w Serie A to nie tylko wielki sukces drużyny z Mediolanu, ale też przerwanie passy Juventusu Turyn, który od 2011 roku zdobywał rok po roku mistrzostwo Włoch (popularnie określane jako scudetto – red.). Od sezonu 2011/2012 do 2019/2020 to właśnie do Turynu wędrował tytuł mistrza (łącznie 9 razy z rzędu), a wcześniej, w sezonie 2010/2011 to AC Milan triumfował w lidze.

Z kolei od 2006 do 2010 roku to Inter zdominował Serie A, zdobywając 5 tytułów mistrzowskich z rzędu. Dla Interu jest więc to pierwszy tytuł mistrzowski od 11 lat.

