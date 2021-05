Ta akcja pogrzebała marzenia Sevilli o mistrzostwie? Real, Barca i Atletico wciąż walczą

Tegoroczna rywalizacja w La Liga jest bardzo wyrównana. Do końca sezonu pozostały cztery spotkania, a po końcowy triumf mogą sięgnąć cztery drużyny. Najbliżej tego celu są Atletico Madryt (76 punktów), Real Madryt i FC Barcelona (po 74 punkty) oraz Sevilla, która z 70 „oczkami” na koncie zajmuje czwarte miejsce. Piłkarze z Andaluzji mocno skomplikowali sobie sytuację w tabeli, przegrywając poniedziałkowe spotkanie z Athletic Bilbao.

To Sevilla była stroną dominującą w meczu z Athletikiem. Podopieczni Julena Lopeteguiego częściej byli przy piłce i oddali więcej strzałów, ale nie potrafili pokonać bramkarza gości. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, piłkarze z Bilbao przeprowadzili zabójczo skuteczną kontrę. W 90. minucie Oihan Sancet ruszył z piłką z własnej połowy, tuż przed polem karnym odegrał do Iñakiego Williamsa, który efektownym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Decydujący weekend w La Liga

Po porażce z Athletikiem Sevilla musi liczyć na potknięcia rywali, by wciąż marzyć o tytule mistrzowskim. Taki scenariusz wydaje się jednak mało realny i prawdopodobnie to Atletico, Real i Barcelona powalczą o mistrzostwo. Duma Katalonii już 8 maja podejmie Atletico i to właśnie ten mecz może przesądzić o końcowym układzie tabeli. Następny weekend będzie zresztą obfitował w emocje na boiskach La Liga, ponieważ 9 maja Real zmierzy się z Sevillą.

