Ostatnia prosta w drodze do finału LM. Manchester City zagra z PSG

Pierwsze spotkanie pomiędzy Manchesterem City a PSG odbyło się w środę 28 kwietnia. Już w 15. minucie na prowadzenie wyszli paryżanie. Taki stan utrzymywał się do 64. minuty kiedy to Kevin De Bruyne oddał zaskakujący centro-strzał i wyrównał wynik spotkania. Siedem minut później Riyad Mahrez wpisał się na listę strzelców i ustalił wynik meczu na 2:1 dla Obywateli.

Historyczny awans jest blisko

Manchester City jeszcze nigdy nie awansował do finału Ligi Mistrzów. Co więcej, to dopiero drugi raz, kiedy Obywatele znajdują się w półfinale tych rozgrywek. Pierwszy raz zagrali na poziomie 1/2 finału w 2016 roku, tuż przed przyjściem do klubu obecnego szkoleniowca Pepa Guardioli. Wtedy na ławce trenerskiej zasiadał Manuel Pellegrini, a City rozegrało dwumecz z Realem Madryt, który zakończył się wynikiem 1:0 dla Królewskich.

– Pragnienie awansu do finału jest naturalne, ponieważ jako klub nigdy tam nie byliśmy. W rewanżu musimy być skupieni na grze, trzymać się razem i wspólnie cierpieć w trudnych momentach – powiedział cytowany przez UEFA Pep Guardiola.

PSG w półfinale melduje się trzeci raz w historii, z czego drugi raz z rzędu. W zeszłym sezonie piłkarzom z Paryża udało się nawet awansować do samego finału, ale tam ulegli Bayernowi Monachium 0:1. Zarówno Manchester City jak i PSG nie mogą pochwalić się zdobyciem pucharu Ligi Mistrzów, więc dla jednej i drugiej drużyny odpadnięcie na takim poziomie rozgrywek będzie dużym rozczarowaniem.

Manchester City – PSG. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie?

Mecz pomiędzy Manchesterem City a PSG rozpocznie się 4 maja o godzinie 21. Transmisję można śledzić na Polsat Sport Premium 1.

Czytaj też:

Szybki quiz przed półfinałem Ligi Mistrzów. Zdobędziesz chociaż 70 proc.?Czytaj też:

Występ Mbappe pod znakiem zapytania. Gwiazdor PSG może nie zagrać w meczu z City