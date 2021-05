Piękny gol Kurminowskiego na treningu. 22-latek popisał się efektownym strzałem

Pochodzący ze Śremu Dawid Kurminowski pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Warcie Poznań, by po krótkim czasie przenieść się do juniorskiej drużyny Lecha. Tam nie udało mu się wywalczyć miejsca w seniorach, przez co został wypożyczony do Zemplina Michalovce. Tak zaczęła się przygoda Polaka z ligą słowacką, która trwa do dziś. Kurminowski występuje obecnie w MŠK Žilina, która wykupiła go z Kolejorza.

Dawid Kurminowski i jego piękna bramka

Polak w obecnym sezonie rozegrał 29 spotkań, w których 12 razy trafiał do bramki rywali. Jego drużyna zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze, a do końca sezonu pozostały jej do rozegrania trzy mecze. Ostatnio głośno było jednak nie o występach Kurminowskiego w lidze słowackiej, a efektownej bramce strzelonej na treningu.

Na Twitterze pojawiło się nagranie na którym widać, jak Kurminowski dochodzi do piłki dośrodkowanej z prawego skrzydła i uderza ją piętą z półobrotu. Futbolówka wylądowała przy prawym słupku, tuż obok interweniującego bramkarza. Wyczyn Polaka najwyraźniej zrobił wrażenie na jego kolegach, którzy po trafieniu do siatki złapali się za głowy.

