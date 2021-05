Jose Mourinho ma nowy klub. Portugalczyk wraca do Serie A

Dwa tygodnie po zwolnieniu z Tottenhamu Jose Mourinho znalazł nowy klub. We wtorek 4 maja ogłoszono, że Portugalczyk po zakończeniu sezonu obejmie stery w AS Roma. Oznacza to powrót charyzmatycznego trenera do ligi włoskiej po ponad 10-letniej przerwie.

Tottenham Hotspur 19 kwietnia ogłosił, że Jose Mourinho przestał pełnić obowiązki trenera drużyny. Portugalczyk nie pozostał jednak długo bezrobotny, ponieważ już we wtorek 4 maja AS Roma poinformowała o zatrudnieniu utytułowanego szkoleniowca. Dotychczasowy trener Paulo Fonseca będzie prowadził drużynę z Rzymu do końca sezonu, który nie jest udany dla ekipy z Stadio Olimpico. AS Roma na cztery kolejki przed końcem rozgrywek ligowych zajmuje dopiero szóste miejsce, a w pierwszym półfinale Ligi Europy doznała dotkliwej porażki 2:6 z Manchesterem United. AS Roma liczy na doświadczenie Mourinho Zmiana na stanowisku trenera więc nie dziwi, a władze włoskiego klubu liczą na doświadczenie Mourinho. „Jose, wielki mistrz, który zdobywał trofea na każdym poziomie, zapewni ogromne przywództwo i doświadczenie w naszym ambitnym projekcie” – przekazano w oświadczeniu. Jak dodano, „zatrudnienie Jose to ogromny krok w budowaniu długoterminowej i konsekwentnej kultury zwycięstw klubie” . Sam zainteresowany podziękował osobom z zarządu klubu za „wybranie go na prowadzenie tego wspaniałego klubu i bycie częścią ich wizji” . „Po spotkaniach z właścicielem i Tiago Pinto (prezes Romy – przyp.red) od razu zrozumiałem, jakie są ich ambicje związane z AS Romą. To ta sama ambicja i motywacja, które zawsze mnie motywowały. Razem chcemy zbudować zwycięski projekt w nadchodzących latach” – przekazał trener, którego umowa z nowym klubem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku. twitter Jose Mourinho ma doświadczenie zdobyte w lidze włoskiej, ponieważ w latach 2008-2010 prowadził Inter Mediolan. Razem z Nerazzurri wywalczył dwa mistrzostwa Włoch, jeden krajowy puchar oraz Ligę Mistrzów. Na swoim koncie ma również prowadzenie takich drużyn jak Chelsea, z którą zdobył trzy tytuły mistrzowskie, Real Madryt (mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla), Manchester United (Liga Europy) czy właśnie Tottenham, z którym pracował przez dwa lata. Czytaj też:

