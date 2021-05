Ruszyła sprzedaż biletów na finał Ligi Europy w Gdańsku. Jak aplikować?

Sprzedaż biletów na finał Ligi Europy jest dostępna tylko za pośrednictwem specjalnej strony udostępnionej przez UEFA. Mecz zaplanowany na 26 maja w Gdańsku wprawdzie obejrzy 9,5 tys. kibiców, ale tylko 2 tys. trafi do sprzedaży w Polsce. Pozostałe wejściówki otrzymają m.in. fani klubów grających w finale.

Jak kupić bilet na finał Ligi Europy? Ile kosztuje?

Każdy chętny wykupieniem wejściówki może aplikować maksymalnie na dwa bilety z tej samej kategorii cenowej. Tych jest cztery: kategoria 1 to miejsca na środku trybun, a jeden bilet kosztuje 130 euro. Za miejsce w którymś z narożników trzeba zapłacić 90 euro, a za bramkami 65 lub 40 euro, zależnie od tego, czy chcemy oglądać spotkanie z niższego czy wyższego poziomu.

Aplikować o bilety można do godz. 14 w piątek 7 maja. Później odbędzie się losowanie, a do 14 maja szczęśliwcy otrzymają mailowo informację o zdobyciu wejściówki. UEFA zastrzega, że przewidziała ograniczony czas na wykonywanie płatności, przez co każdy aplikujący o bilet powinien regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową.

Liga Europy. Kto zagra w finale?

Już w czwartek 6 maja poznamy finalistów tegorocznej edycji Ligi Europy. Najbliżej gry o trofeum jest Manchester United, który w pierwszym spotkaniu półfinałowym rozbił AS Romę aż 6:2. W drugim meczu Villarreal wygrał 2:1 z Arsenalem, przez co to goście są w lepszej sytuacji przed rewanżem w Londynie.

