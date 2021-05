Boniek udostępnił zdjęcie z Mourinho. Ironiczny komentarz szefa PZPN

Jose Mourinho jest nie tylko jednym z najbardziej utytułowanych, ale również najbardziej charyzmatycznych trenerów we współczesnym europejskim futbolu. I chociaż Portugalczyk od kilku lat nie wywalczył żadnego trofeum, to jego nazwisko wciąż wzbudza duże emocje. Nic więc dziwnego, że wiadomość o zatrudnieniu go przez AS Romę szybko obiegła media na całym świecie.

Boniek i Mourinho na wspólnym zdjęciu

Do tego posunięcia włoskiego klubu odniósł się na Twitterze Zbigniew Boniek, który grał w Romie w od 1985 do 1988 roku. „Fantastyczne posunięcie. Witamy Mourinho” – skomentował prezes PZPN. „Jaki to jest szef, robotę mu załatwił" – skomentował ironicznie jeden z internautów, dołączając zdjęcie Bońka z Mourinho.

Sugestia, że to Boniek stoi za zatrudnieniem portugalskiego trenera, najwyraźniej spodobała się szefowi PZPN. „Zupełnie zapomniałem” – dodał, dołączając do tego śmiejące się emotikonki.

twitter

Jose Mourinho wraca do Serie A

Jose Mourinho ma doświadczenie zdobyte w lidze włoskiej, ponieważ w latach 2008-2010 prowadził Inter Mediolan. Razem z Nerazzurri wywalczył dwa mistrzostwa Włoch, jeden krajowy puchar oraz Ligę Mistrzów. Na swoim koncie ma również prowadzenie takich drużyn jak Chelsea, z którą zdobył trzy tytuły mistrzowskie, Real Madryt (mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla), Manchester United (Liga Europy) czy właśnie Tottenham, z którym pracował przez dwa lata.

Czytaj też:

Jose Mourinho ma nowy klub. Portugalczyk wraca do Serie A