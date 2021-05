Iker Casillas ponownie w szpitalu. Legenda Realu Madryt znów miała problemy z sercem

Iker Casillas to były zawodnik Realu Madryt i FC Porto. W bramce pierwszej drużyny Królewskich rozegrał ponad 700 spotkań. W tym czasie wygrał z klubem trzy razy Ligę Mistrzów, pięć razy ligę hiszpańską i dwa razy Puchar Hiszpanii. Podczas pobytu w Porto sięgnął z portugalską drużyną po dwa mistrzostwa kraju.

Problemy kardiologiczne w Porto

Problemy z sercem Ikera Casillasa zaczęły się w maju 2019 roku. Na jednym z treningów FC Porto hiszpański zawodnik zasłabł. Kiedy trafił do szpitala okazało się, że doznał on zawału serca. Bramkarz pomyślnie przeszedł operację i wrócił do zdrowia, ale o kontynuowaniu kariery piłkarskiej nie było już mowy. Casillas nie przestał jednak prowadzić aktywnego trybu życia.

Hiszpańskie media donoszą, że ponowne problemy z sercem Iker Casillas miał pod koniec kwietnia. Podczas jednej z rozgrywek w tenisa legenda Realu Madryt zaobserwowała u siebie nienaturalnie szybki rytm serca, a następnie ból w klatce piersiowej. Casillas trafił do szpitala, a lekarze po serii badań na szczęście wykluczyli zawał. Trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów opuścił lecznicę już następnego dnia.

