Lothar Mattheaus o idealnym partnerze dla Lewandowskiego. Ma intrygujący pomysł

Lothar Mattheaus to 7-krotny mistrz Niemiec i zdobywca 8 pucharów dla Bayernu Monachium, laureat Złotej Piłki za rok 1990, mistrz i dwukrotny wicemistrz świata. Jego zdanie w niemieckiej piłce waży więc więcej, niż w przypadku przeciętnego komentatora. Kiedy taka legenda mówi, że znalazła partnera dla Roberta Lewandowskiego, to nie można przejść obojętnie obok jej argumentów.

Matthaus, który od dawna przyznaje, że ma słabość do Timo Wernera, widziałby tego właśnie zawodnika w zespole ze stolicy Bawarii. Nie jako zastępstwo czy zmiennika dla Roberta Lewandowskiego, ale jako jego uzupełnienie. Jeszcze przed rokiem podobny scenariusz byłby nie do pomyślenia. Bramkostrzelny Werner był nie do wyjęcia z RB Lipsk. Teraz jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Werner niewypałem w Premier League

Po roku w Chelsea Londyn Werner ma ogromne problemy z ustabilizowaniem formy. W ostatnich 26 meczach Premier League zdobył jedynie 6 bramek, co nie tylko jak na jego standardy jest stanowczo za małą liczbą trafień. Doskonałym podsumowaniem stanu, w jakim znajduje się obecnie ten utalentowany zawodnik, było pudło z pierwszego meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi. Niemiec nie trafił wówczas do bramki z zaledwie kilku metrów.

Dodatkowym powodem, dla którego ten 25-letni zawodnik miałby przejść do Bayernu, jest osoba nowego trenera Bawarczyków. Julian Nagelsmann, który obejmie ten zespół po zakończeniu obecnego sezonu, to przecież były szkoleniowiec Wernera, świetnie dogadujący się z nim w Lipsku. Gracz, który mocno rozczarował w Premier League, mógłby znów odżyć w starej lidze, pracując ze starym znajomym.

Mattheaus woli Wernera od Sane

Pozostają jeszcze kwestie czysto piłkarskie, o których właśnie wspominał Mattheaus. – Jest elastyczny na boisku, jego charakter stanowi nieco większe wyzwanie – zwracał uwagę, porównując Timo Wernera do Leroya Sane. – Może grać za Robertem Lewandowskim. Z tyłu lub na skrzydłach – zapewniał Niemiec. Warto przypomnieć, że Nagelsmann i Werner rozstali się w dobrych relacjach. Trener Lipska zapewniał, że rozumie decyzję napastnika o odejściu do Chelsea.

