Manchester United i Villareal zmierzą się w finale Ligi Europy. Udany debiut 19-letniego Polaka

W Lidze Mistrzów sezonu 2020/2021 finał należy do drużyn z Anglii: spotkają się w nim Chelsea Londyn i Manchester City. 6 maja o finał „mniejszych” rozgrywek, czyli Ligi Europy, również walczyły dwie drużyny z Wysp. Łatwiejsze zadanie miał Manchester United, który w pierwszym meczu wygrał u siebie 6:2 z Romą. Z kolei Arsenal dosyć nieoczekiwanie przegrał na wyjeździe z Villarealem 1:2.

Półfinały Ligi Europy. Roma kontra MU. Debiut i gol Nicoli Zalewskiego

Mecz w Rzymie wydawał się być w zasadzie rozstrzygnięty, a nawet dwie bramki Romy strzelone na wyjeździe nie dawały wielkich nadziei ekipie z Wiecznego Miasta. Rzymianie jednak postanowili pożegnać się z Ligą Europy w dobrym stylu i nie odpuścili meczu, choć na prowadzenie jako pierwszy wyszedł Manchester United po golu na 0:1, którego trafił Edinson Cavani.

W drugiej połowie Roma najpierw odrobiła straty (bramka Edina Dzeko w 57. minucie), a potem wyszła na prowadzenie dzięki Bryanowi Cristante. Ta przewaga trwała jednak krótko, bo drugiego gola w tym meczu zdobył Edinson Cavani. W 77. minucie mieliśmy do czynienia z „wątkiem polskim” – na boisku zjawił się Nicola Zalewski 19-letni skrzydłowy, dla którego był to debiut w seniorskiej drużynie Romy. Polak wszedł na boisko w 77. minucie, zmieniając Pedro. Zaledwie sześć minut później Zalewski zdobył bramkę na 3:2.

Choć Roma zwyciężyła, to Manchester United mógł świętować awans do finału Ligi Europy (dwumecz zakończył się wynikiem 8:5 dla Czerwonych Diabłów).

Finał Ligi Europy. Villareal zagra z Manchesterem United

Zupełnie inaczej przebiegało spotkanie Arsenalu z Villarealem w Londynie. Wydawało się, że Kanonierzy rzucą się do odrabiania strat w meczu, tymczasem obydwie drużyny niespecjalnie dochodziły do sytuacji strzeleckich. Pod koniec spotkania, około 80. minuty Arsenal miał na koncie jedno celne trafienie (przy 7 niecelnych) na bramkę przeciwnika, a Villareal – zaledwie dwa. Choć należy oddać, że dwa niecelne trafienia Arsenalu to dwa słupki Pierre-Emericka Aubameyanga, którego po drugim zastąpił Alexandre Lacazette.

Do końca meczu Villarealu z Arsenalem nie padła żadna bramka – tym samym ekipa z Hiszpanii zameldowała się w finale Ligi Europy (wygrywając w dwumeczu 2:1).

Finał Ligi Europy między Manchesterem United a Villarealem zostanie rozegrany 26 maja o godz. 21 w Gdańsku.

