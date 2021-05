„Król Artur”, „legenda trwa dalej”. Boruc podpisał kolejny kontrakt z Legią

Artur Boruc, wychowanek Pogoni Siedlce, trafił do Legii Warszawa w 1999 roku. Po sześciu latach w stołecznym klubie bramkarz przeniósł się do Celticu i przez lata występował w zagranicznych zespołach, broniąc później dla Fiorentiny, Southamptonu, Bournemouth. W 2020 roku, 40-letni wówczas Boruc, wrócił do Legii Warszawa.

65-krotny reprezentant Polski podpisał wówczas kontrakt na rok, jeden sezon 2020/2021.

Boruc z nowym kontraktem z Legią. „Legenda trwa dalej”

W piątek 7 maja na stronie Legii Warszawa poinformowano, że sezon 2020/2021 nie będzie ostatnim dla Artura Boruca. Jak przekazano, bramkarz przywdzieje trykot Legii także w sezonie 2021/2022, ponieważ przedłużono z nim kontrakt do 30 czerwca 2022 roku.

„Legenda trwa dalej! Uwielbiany przez kilka pokoleń kibiców, jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiego futbolu, oddany całym sercem legionista będzie występował przy Łazienkowskiej przez kolejny rok” – napisano na stronie Legii.

Przypomniano przy tym, że Boruc ma za sobą udany sezon w barwach Legionistów i przyczynił się do zdobycia przez zespół mistrzostwa Polski i na 29 spotkań (wszystkie rozgrywki) 13 razy zachował czyste konto. „Dla Króla Artura jest to drugie trofeum wywalczone z Legią, a pierwsze od 19 lat” – padło w komunikacie (Boruc sięgnął po mistrzostwo w sezonie 2001/2002).