Francuskie media: Neymar zostanie w PSG. Mowa o ogromnych pieniądzach

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiało się dużo spekulacji na temat przyszłości Neymara Juniora. Sam zawodnik PSG oficjalnie zaznaczał, że podpisanie nowej umowy z francuskim klubem to tylko kwestia wybrania odpowiedniego momentu, ale według mediów miał rzekomo zastanawiać się w tym samym czasie nad powrotem do FC Barcelony i wznowieniem współpracy z Lionelem Messim.

Neymar ma bardzo dobre wspomnienia związane z klubem z Katalonii. To właśnie w Barcelonie wygrał Ligę Mistrzów, dodatkowo sięgając po mistrzostwo i puchar Hiszpanii. 29-latek rozegrał dla Blaugrany 186 spotkań, strzelił 105 goli i zanotował 76 asyst. Do klubu z Paryża przeszedł w sierpniu 2017 roku za rekordowe 222 miliony euro.

Wieloletni kontrakt i ogromne pieniądze

Nowy kontrakt Neymara ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Zawodnik ma na jego mocy zarabiać 30 milionów euro za sezon. Dodatkowo, umowa zawierać ma bonus finansowy, który 29-latek dostanie tylko w przypadku wygrania przez PSG upragnionej Ligi Mistrzów. Ma to dodatkowo zmotywować napastnika do walki o europejskie trofeum. Obecny kontrakt Brazylijczyka obowiązywał do 2022 roku.

twitterCzytaj też:

Ciężki powrót Roberta Kubicy do Formuły 1. Polak wypadł z toru Catalunya i utknął