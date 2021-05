Neymar zawodnikiem PSG do 2025 roku. „Czuję wielką dumę”

Spekulacje, że Neymar interesuje się powrotem do Barcelony, nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. W sobotę 7 maja Paris Saint-Germain poinformował, że zawodnik przedłużył kontrakt z klubem do 30 czerwca 2025 roku. Poprzednia jego umowa obowiązywała do roku 2022.

Nowy kontrakt brazylijskiej gwiazdy to duża ulga dla ligi francuskiej, ponieważ zbliżają się rozmowy ze stacjami telewizyjnymi w sprawie praw transmisyjnych. Pozostanie Neymara w Ligue 1 może świadczyć o tym, że nie bez powodu jest ona w TOP5 najlepszych lig na świecie.

Neymar w PSG. Wielkie pieniądze dla gwiazdy

Z wcześniejszych informacji podawanych przez L'Equipe wynika, że Neymar ma zarabiać 30 milionów euro rocznie, a w przypadku wygrania Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie zawodnik ma najprawdopodobniej zapewniony dodatkowy bonus finansowy.

Po ogłoszeniu przedłużenia kontraktu o sprawie wypowiedział się sam zainteresowany. – Jestem bardzo szczęśliwy w Paryżu. Czuję wielką dumę, że mogę być częścią takiej drużyny i pracować z takim świetnym trenerem – wyznał Neymar. Zawodnik ocenił też, że w Paryżu dojrzał zarówno jako człowiek, jak i jako sportowiec. – Mam nadzieję, że uda mi się wygrać z tym klubem jeszcze więcej trofeów – zapowiedział. Brazylijski zawodnik zdobył do tej pory w barwach PSG między innymi trzy mistrzostwa kraju i dwa Puchary Francji

