Zalewski w czwartek strzelił gola Manchesterowi United. W niedzielę debiutował i asystował w Serie A

Tak, czwartkowe trafienie zostało ostatecznie uznane za gol samobójczy obrońcy. Jasne, asysta z niedzieli niewiele znaczyła w akcji zakończonej golem. Faktem jest jednak, że Nicola Zalewski jest obecnie na ustach wszystkich kibiców AS Romy i pasjonatów piłki nożnej z Polski. Młody pomocnik zaliczył wyjątkowo udane debiuty w Lidze Europy oraz Serie A i z pewnością przygląda mu się teraz spora część piłkarskiego świata.

Nicola Zalewski „strzela” Manchesterowi United

Nicola Zalewski po raz pierwszy miał okazję zagrać w dorosłym zespole AS Romy w czwartek 6 maja. Młody pomocnik wszedł do gry w meczu Ligi Europy w momencie, gdy Włosi byli już niemal pewni odpadnięcia z rozgrywek, ale wciąż walczyli o honorowy wynik i zwycięstwo przynajmniej w rewanżu. Przy stanie 2:2 (w dwumeczu było wówczas 8:4 dla Manchesteru United) to właśnie trudny technicznie strzał 19-latka dał prowadzenie gospodarzom. Rozumiemy, że zgodnie z obowiązującymi regułami było to trafienie samobójcze Tellesa, ale Polak mocno przyczynił się do tego gola.

Nicola Zalewski. Debiut i asysta w Serie A

W niedzielę 9 maja trener Paulo Fonseca znów dał szansę Polakowi. Wpuścił go na boisko w 80. minucie meczu, a ten zapracował sobie na asystę. Nie było to jakieś niesamowite zagranie, ale do statystyk tym razem zostanie zaliczone. Zalewski podał do Borjy Mayorala, który balansem ciała wyprowadził w pole obrońców, a później strzelił między nogami obrońcy. Dodatkowy rykoszet sprawił, że bramkarz Crotone nie miał żadnych szans. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem 5:0 dla Romy.