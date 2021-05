Żona Vesovicia atakuje władze Legii. „Zostawiacie go samego, na wózku inwalidzkim”

Tamara Vesović oskarżyła władze Legii o pozostawienie Marko Vesovicia samemu sobie. „Kiedy najlepszy zawodnik doznaje kontuzji, bo daje od siebie 101 proc. dla klubu i zostawiacie go samego na wózku inwalidzkim, żeby pojechał do Francji na operację – czy to jest rodzina?” – pytała retorycznie żona piłkarza. „Kiedy mówicie, że nie pokryjecie kosztów operacji i rehabilitacji – czy to jest rodzina?” – kontynuowała.

Dalej wściekła małżonka zawodnika pisze o przerwaniu rehabilitacji, wezwaniu zawodnika do Polski, zmuszaniu go do gry w czwartej lidze i sadzanie na ławce rezerwowych. Krytykuje oświadczenie Legii, w którym Vesoviciowi zarzucono brak gotowości do gry. Sama oskarża klub o kłamstwa w sprawie rozmów kontraktowych.

Galeria:

Wpisy Tamary Vesović w sprawie męża

Legia nie przedłuży kontraktu z Vesoviciem?



Jak dowiadujemy się z serii czterech wpisów, Tamara Vesović mogłaby napisać znacznie więcej, jednak powstrzymuje się ze względu na męża. Podkreśla, że ma on nadal szacunek dla Legii, dlatego nie pozwala jej ujawnić zbyt wiele. 29-letni prawy obrońca po zerwaniu więzadeł może już nie wrócić do gry Legii. Po spóźnionym powrocie z operacji we Francji nie wystąpił w żadnym z 4 spotkań zespołu. Portal transfery.info przewiduje, że komentarze żony zawodnika przekreślą temat nowego kontraktu.

