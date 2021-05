9 goli i 11 asyst. Zieliński rozgrywa najlepszy sezon w karierze

Siedem goli w lidze ostatni raz Piotr Zieliński zdobywał w sezonie 2012/2013 - jeszcze grając w Primavera B w barwach Udinese Calcio. W Napoli zdarzyło mu się zaliczyć 6 trafień w sezonie 2018/2019, ale dołożył do tego wówczas tylko 2 asysty. Najlepszy wynik łączny osiągał w rozgrywkach 2016/2017 - wtedy wbił 5 bramek i 6 razy asystował.

Po sobotnim meczu ze Spezią polski pomocnik dopisał do swojego konta jednego gola i jedną asystę, dzięki czemu ma ich na koncie odpowiednio 7 i 9 w samej lidze. Doliczając puchary: 2 trafienia w Lidze Europy, po asyście w LE i Pucharze Włoch, Zieliński może pochwalić się już 9 golami i 11 asystami w sezonie 2020/2021. Dzięki weekendowej wygranej 4:1 jego zespół walczy też nadal o drugie miejsce w tabeli.

Napoli walczy o Ligę Mistrzów

Do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii pozycji premiowanych grą w Lidze Mistrzów zostały we Włoszech jeszcze trzy mecze. O top 4 starają się jeszcze Atalanta (72 punktu), AC Milan (72), Napoli (70), Juventus (69) i Lazio (64). Ten ostatni zespół ma o jedno spotkanie więcej do rozegrania.

