Edinson Cavani podjął decyzję co do swojej przyszłości. Solskjaer: Nie myliłem się

Długo ważyły się losy Edinsona Cavaniego w Manchesterze United. Mówiło się, że zawodnik chce wrócić do Ameryki Południowej, do rodzinnego Urugwaju. Łączono go także z argentyńską drużyną Boca Juniors. Ostatecznie jednak 34-latek postanowił dać sobie jeszcze rok w Premier League. Uległ namowom trenera, który od kilku tygodni powtarzał w mediach, że chce kontynuować współpracę z doświadczonym snajperem.

Cavani zaliczył już 35 występów w barwach United, spędzając na boisku 1859 minut. Strzelił w tym czasie 15 bramek i zaliczył pięć asyst. M.in. dzięki jego postawie zespół z „czerwonej” części Manchesteru jest obecnie na drum miejscu w Premiership, a w Lidze Europy 26 maja zagra w finale z Villarealem.

Cavani: Czuję zaufanie menadżera

– W trakcie sezonu rozwinęło się we mnie wspaniałe uczucie do klubu i wszystkiego, co ten reprezentuje. Czuję głęboką więź z moimi kolegami i sztabem, który pracuje za kulisami. Dają mi dodatkową motywację każdego dnia i wiem, że razem możemy osiągnąć wspaniałe rzeczy – oświadczył Edinson Cavani po ogłoszeniu swojej decyzji.

– Odkąd tutaj trafiłem, czuję zaufanie ze strony menadżera. Gdy jesteś piłkarzem, to ta wiara pozwala prezentować ci najlepszy futbol. Chciałbym mu za to podziękować – mówił, odwdzięczając się Solskjaerowi za komplementy pod swoim adresem. – Jestem wzruszony tym, ilu kibiców chciało, abym utaj został. Dam z siebie wszystko, aby przynieść im radość moimi występami na boisku. Nie mogłem do tej pory grać przed publicznością na Old Trafford, a nie mogę się tego czekać – mówił dalej Urugwajczyk.

Cavani najstarszym z czwórki napastników

Cavani w obecnym zespole Manchesteru United pełni rolę mentora dla trójki młodych napastników: Marcusa Rashforda, Anthony'ego Martiala i Masona Greenwooda. Angielscy eksperci piłkarscy podkreślają, że zwłaszcza ten ostatni potrzebuje dobrych wzorców, ponieważ jego talent może jeszcze znacznie się rozwinąć. Cavani miałby go uczyć ruchu bez piłki, wykańczania akcji głową i przede wszystkim nieustępliwości w nękaniu obrońców przeciwnika podczas wysokiego pressingu zespołu.

Z pierwszego wzmocnienia przed przyszłym sezonem cieszył się oczywiście Ole Gunnar Solskjaer. – Gdy Edinson do nas przychodził, to mówiłem, że wniesie energię, siłę i przywództwo do tej grupy. Nie myliłem się – oświadczył. – Jako trenerzy zdawaliśmy sobie sprawę z jego dorobku bramkowego. To jednak jego osobowość wniosła tak wiele do tego składu. Edinson ma mentalność zwycięzcy i bezbłędne podejście do wszystkiego, co robi – mówił. Zapewnił, że Urugwajczyk mimo swojego wieku oraz statusu gwiazdy jest jednym z ostatnich, którzy codziennie opuszczają boisko treningowe. – Swoją postawą daje przykład młodym piłkarzom każdego dnia – zaznaczył.

