Wspaniały sezon Rakowa Częstochowa na stulecie klubu. Dwa duże sukcesy

W poniedziałek 10 maja Raków Częstochowa zabezpieczył miano drugiej najlepszej drużyny piłkarskiej w Polsce. To za sprawą zwycięstwa 1:0 w spotkaniu z Piastem Gliwice. Bramkę na wagę sukcesu zdobył Vladislavs Gutkovskis, 26-latek z Łotwy. Zespół z Częstochowy w walce o drugą pozycję wyprzedził Pogoń Szczecin.

Prezenty na 100-lecie klubu

– To, co obiecywaliśmy z właścicielem Michałem Świerczewskim, wykonaliśmy. Meldujemy wykonanie zadania – powiedział Wojciech Cygan, prezes Rakowa Częstochowa dla Sport.pl. Działacz klubu zapowiadał, że drużyna osiągnie historyczny sukces na stulecie klubu i tak się właśnie stało. Zespół z Częstochowy wygrał Puchar Polski i zdobył wicemistrzostwo kraju. – Dzisiaj jest dzień na to, aby się cieszyć. Wszyscy w klubie wykonaliśmy kawał naprawdę dobrej roboty. Możemy sobie na spokojnie poświętować – podsumował prezes.

Jubileuszowy sezon Rakowa jest pierwszym tak owocnym okresem w całej historii klubu. Oprócz Pucharu Polski i wicemistrzostwa zespół Marka Papszuna awansował przecież do Ligi Konferencji, czyli trzeciego szczebla rozgrywek europejskich. – Wiemy, że jesteśmy małym klubem. Dopiero budujemy swoją siłę. To jest kapitalna historia, że w rok jubileuszowy zgarnęliśmy prawie wszystko, co mogliśmy – powiedział w rozmowie z TVP Sport trener Papszun.

Teraz przed zawodnikami Rakowa ostatnie spotkanie, którego wynik nie ma dla nich już żadnego znaczenia. Wygrana z Pogonią Szczecin 16 maja może być tylko idealnym podsumowaniem wybitnego sezonu.

