Messi kupił apartament za 7,3 mln dolarów. Szykuje przeprowadzkę do MLS?

Kiedy piłkarz kupuje dom w okolicy dużego klubu sportowego, to nigdy nie wiadomo, czy tylko inwestuje w nieruchomości, czy może szykuje transfer do nowej drużyny. Falę spekulacji wywołał tym razem Lionel Messi, który od dłuższego czasu nie czuje się za dobrze w FC Barcelonie. Argentyńczyk piłkarsko nieco wyhamował i jest to uzasadniane nie tylko jego wiekiem, ale też kiepską formą kolegów z drużyny. Messi nadal strzela, asystuje i miewa przebłyski geniuszu. Problem w tym, że jego zespół często nie potrafi wejść na ten sam poziom.

Inter Miami kolejnym klubem Messiego?

Czy Inter Miami zapewniłby Argentyńczykowi sukcesy sportowe? Na pewno nie, ale byłaby to ciekawa piłkarska emerytura. Messi już pierwszego dnia stałby się gwiazdą całej Major League Soccer, a nieco niższy poziom rozgrywek niż te w Europie mógłby zapewnić mu okazję do jeszcze kilku sezonów boiskowych popisów. Argentyńczyka ciągnie zresztą w te strony, ponieważ nabył już dwie nieruchomości na Florydzie: jeden apartament w Porsche Design Tower, a drugi na Riwierze Florydzkiej, w luksusowym wieżowcu Regalia.

Najnowsza posiadłość Messiego ma 511 metrów kwadratowych, dodatkowy taras o powierzchni 200 metrów, piękny widok na Ocean Atlantycki, cztery sypialnie, cztery łazienki i rozległa piwniczka na około tysiąc butelek wina. Do dyspozycji mieszkańców są także siłownia, bar i plac zabaw dla dzieci. A wszystko to w połowie drogi między Miami a Fort Lauderdale.

