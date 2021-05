Andres Iniesta nie kończy kariery. Przedłużył kontrakt o rok

Niektórzy mogli przeoczyć ten fakt, ale Andres Iniesta wciąż gra zawodowo w piłkę nożną. Co więcej, 11 maja przedłużył kontrakt z japońskim klubem Vissel Kobe. Zamierza grać co najmniej do 31 stycznia 2023 roku!

Legenda FC Barcelony w ostatnich latach zniknęła z radarów fanów piłki nożnej w Europie, ale pasjonaci talentu Iniesty mogą być spokojni. Charakterystyczny zawodnik wciąż cieszy kibicowskie oko swoją grą, nawet jeśli robi to hen daleko, na Wyspach Japońskich. Będzie to robił jeszcze co najmniej przez półtora roku, ponieważ właśnie ogłosił podpisanie nowego kontraktu. Do zawarcia umowy z Vissel Kobe doszło 11 maja, dokładnie w 37. urodziny piłkarza. Japoński klub z tej okazji zamieścił w sieci specjalną grafikę z numerem 8, z którym gra Iniesta. Dodano też napis, mówiący o pozostaniu gracza w Kobe. twitter „Kontakty z Iniestą, Vissel Kobe i kibicami będą nadal łączyć się i rozszerzać na Japonię i cały świat” – podkreślają przedstawiciele klubu w komunikacie wydanym przy okazji przedłużenia kontraktu. Iniesta gra tam od 2018 roku. W tym czasie zdobył 16 goli i zaliczył 18 asyst w 77 meczach. Sukcesy Andresa Iniesty W trakcie swojej wypełnionej sukcesami kariery Andres iuniesta zdobywał tytuły mistrza Europy w 2008 i 2012 roku oraz mistrza świata w 2010 roku. Z FC Barceloną wygrał cztery razy Ligę Mistrzów, dziewięć razy ligę hiszpańską i sześć Pucharów Hiszpanii. Czytaj też:

Edinson Cavani podjął decyzję co do swojej przyszłości. Solskjaer: Nie myliłem się