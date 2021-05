Legenda Juventusu odchodzi z klubu. Emocjonalny wpis Buffona

Gianluigi Buffon przeszedł do Juventusu z Parmy w lipcu 2001 roku. Jeszcze tego samego lata młody bramkarz zadebiutował w spotkaniu przeciwko Venezii FC, wygranym 4:0. W klubie z Turynu spędził prawie 20 lat, z roczną przerwą na francuską przygodę w PSG (sezon 18/19).

„Wiem, że nadszedł ten moment”

O swojej decyzji bramkarz Juventusu poinformował we wtorek 11 maja. Na Instagramie Buffona pojawił się wpis, w którym legenda klubu z Turynu informuje, że to jego ostatni sezon w Juve. „Każdy początek ma też swój koniec. Mój koniec w Juventusie właśnie nadszedł. Wiele razy o tym myślałem, ta decyzja we mnie dojrzewała i teraz ją definitywnie podejmuję. Wiem, że nadszedł ten moment”.

Włoski zawodnik zdobył się również na emocjonalne wyznanie. „Nie da się wystarczająco podziękować. Dałem z siebie wszystko, otrzymałem jeszcze więcej” - stwierdził.

Buffon - statystyki w Juventusie

Gianluigi Buffon wygrał z Juventusem wiele trofeów. Włoch jest 10-krotnym mistrzem kraju, 4 razy zdobył Puchar i 6 razy Superpuchar Włoch. Był jednak czas, w którym klub musiał grać w niższej lidze. W sezonie 06/07 zespół z Turynu został zdegradowany do Serie B z powodu afery „Calciopoli”, związanej z ustawianiem meczów. Legenda klubu pozostała jednak ze swoją drużyną i pomogła jej wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej.

