Ajax przetopił mistrzowskie trofeum dla swoich fanów. Wspaniały gest holenderskiego klubu

Ajax Amsterdam da się lubić. Od lat stawia na wychowanków i ofensywną, kombinacyjną grę. W tym sezonie władze klubu zaskoczyły jednak wszystkich i zdobyły się na wspaniałomyślny gest. Piękna tarcza za wywalczenie mistrzostwa nie trafi do gabloty z trofeami, tylko do najwierniejszych fanów. Po przetopieniu na małe gwiazdki, małe cząstki pucharu zostały rozesłane do posiadaczy karnetów.

Warto zauważyć, że w czasie pandemii kibice nie mogli oglądać swojej drużyny z trybun. Kupno drogiego karnetu w takich warunkach jest więc sporym poświęceniem i dowodem na przywiązanie do klubu. W pełni zrozumiała jest wiec decyzja zarządu, by docenić fanów w ten właśnie sposób. Z pewnością tak szczodry gest przysporzy też Ajaksowi nowych zwolenników, nie tylko w Holandii.

Bezproblemowe mistrzostwo Ajaksu

Ajax Amsterdam już teraz otrzymał charakterystyczną tarczę za pierwsze miejsce w lidze, mimo że do rozegrania pozostało jeszcze kilka spotkań. Zespół ze stolicy Holandii po 32 spotkaniach ma 82 punkty. Drugie w tabeli PSV ma na swoim koncie 68 oczek. Ajax w obecnym sezonie wygrywał 26 razy, 4 remisował, a tylko 2 przegrał. Zdobył przy tym 96 goli, tracąc jedynie 21. Dla porównania, goniące mistrza PSV strzeliło bramek 69, a straciło 32.

