Trzy kluby zostaną wykluczone z rozgrywek europejskich? UEFA wszczęła postępowanie

W niedzielę 18 kwietnia utworzenie Superligi ogłosiło 12 klubów europejskich. Projekt rozpadł się w przeciągu kilku dni ze względu na ostrą reakcję UEFA i pod naporem opinii publicznej. Barcelona, Real Madryt i Juventus do tej pory nie ogłosiły wyjścia z Superligi i to wobec nich wytoczone mają być najcięższe działa.

Część klubów już została ukarana

Oprócz Królewskich, Blaugrany i Juve w Superlidze miało wziąć udział jeszcze dziewięć klubów: Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Atletico Madryt, AC Milan i Inter Mediolan. Te drużyny szybko z projektu zrezygnowały, a także przeprosiły UEFA za swój bunt. W ramach kary mają wspólnie przekazać 15 milionów euro na rzecz futbolu młodzieżowego i amatorskiego. Dodatkowo utracą one po 5% przychodów z udziału w rozgrywkach europejskich. W przypadku ponownej próby udziału w rozgrywkach nieautoryzowanych, kluby zobowiązały się do zapłaty kary w wysokości 100 milionów euro.

Postępowanie wobec trzech nieugiętych klubów

UEFA ogłosiła, ze postępowanie wobec Barcelony, Realu Madryt i Juventusu oficjalnie się rozpoczęło. Nie wiadomo jeszcze jakie dokładnie kary grożą nieugiętym buntownikom. W mediach krążą spekulacje o karze finansowej i zdyskwalifikowaniu tych drużyn na dwa lata ze wszystkich rozgrywek europejskich.

Kluby, które pozostały w Superlidze we wspólnym oświadczeniu opublikowanym na ich oficjalnych stronach internetowych wyrażają swój sprzeciw wobec gróźb i presji jaką odczuwają ze strony UEFA. Barcelona, Real Madryt i Juventus informują także, że „władze klubów są gotowe, żeby dyskutować o tym, co powinno zostać zmienione w idei SuperLigi i jej szczegółach”, ale dodają, że „opuszczanie tych rozgrywek w momencie, kiedy są one futbolowi najbardziej potrzebne, byłoby nieodpowiedzialne”.

