Niepewna przyszłość Ronalda Koemana w Barcelonie. Kolejne potknięcie Blaugrany

Barcelona zaliczyła kolejne potknięcie w walce o mistrzostwo ligi hiszpańskiej. Kataloński klub zremisował z Levante 3:3 mimo, że prowadził w spotkaniu już 2:0. Pierwsza połowa w wykonaniu Blaugrany była wyśmienita, ale po przerwie drużyna zmarnowała przewagę, by ostatecznie podzielić się z przeciwnikiem punktami. W tym momencie Duma Katalonii ma na koncie 76 oczek i zajmuje drugie miejsce. Problemem jest fakt, że Atletico i Real Madryt mają jeszcze jeden mecz więcej do rozegrania.

Barcelona-Levante. Komentarz Koemana

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Barcelony Ronald Koeman nie ukrywał rozczarowania spowodowanego postawą swojej drużyny w drugiej połowie spotkania z Levante. – Pierwsza połowa była dobra, ale mecze trwają 90 minut. Za bardzo straciliśmy rytm gry i często oddawaliśmy piłkę – powiedział trener. Szkoleniowiec zaznaczył, że to nie pierwszy raz kiedy klub traci takie prowadzenie. – Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak się dzieje – przyznał Holender.

Koeman wygrał z Barceloną w kwietniu Puchar Króla, ale końcówka sezonu w wykonaniu Blaugrany pozostawia wiele do życzenia. W kontekście oddalającego się tytułu, można postawić pytanie co z przyszłością Holendra w katalońskim klubie? Na konferencji padło pytanie od dziennikarki z hiszpańskiego radia Cadena COPE, czy szkoleniowiec jest świadomy, że po takim nieudanym spotkaniu z Levante, jego przyszłość w Barcelonie będzie kwestionowana. – Tak, to normalne, rozumiem to. Po takiej drugiej połowie w naszym wykonaniu z pewnością są wątpliwości – szczerze odpowiedział Ronald Koeman.

La Liga. Ile kolejek do końca sezonu?

Do końca sezonu pozostały Barcelonie dwa spotkania. Zdobycie w nich 6 punktów nie gwarantuje jednak Blaugranie mistrzostwa. Do ostatecznego triumfu Duma Kataloni, oprócz własnej, nienagannej postawy, potrzebuje także potknięć ze strony swoich rywali – Realu i Atletico Madryt.

