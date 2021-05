Kuriozalna bramka w meczu Chelsea z Arsenalem. „Ten gol to żart”

Ten mecz był dla Arsenalu wyjątkowo ważny. Kanonierzy grali o przedłużenie nadziei na awans do Ligi Europy. Chelsea z kolei starała się zabezpieczyć swoją pozycję w top 4 i przyszłorocznej Lidze Mistrzów przed naciskającymi West Hamem i Liverpoolem. Mimo dużej stawki i wyraźnych nerwów, kibice nie spodziewali się chyba, że wszystko rozstrzygnie się w tak dziwaczny sposób.

Żart, a nie gol

Jedyny gol tego meczu padł w 16. minucie, kiedy Jorginho pod presją przeciwników wycofał piłkę do swojego bramkarza. Nie zauważył jednak, że ten wysunął się już poza lewy słupek. Zagrana przez niego piłka toczyła się więc do pustej bramki. Kepa zdołał co prawda wrócić i w ostatniej chwili wybić ją z linii, ale zgarniający futbolówkę Aubameyang na spokojnie odegrał ją do wbiegającego kolegi. Emile Smith-Rowe nie miał już najmniejszych problemów ze skierowaniem jej do bramki. Oceniający tego gola komentator Chelsea TV stwierdził, że jest to jakiś żart („joke of a goal”).

Chelsea rzuciła się do ataku i miała ogromną przewagę w posiadaniu piłki. Nie przełożyło się to jednak na bramki. Arsenal „zamurował” swoje pole karne i nie pozwolił przeciwnikom na wyrównującego gola. Jedyne trafienie Christiana Pulisicia okazało się golem nieważnym. Amerykanin w momencie otrzymania podania był bowiem na pozycji spalonej. Arsenal w doliczonym czasie gry dwa razy ratowała też poprzeczka: po strzałach Zoumy i Giroud.

Ostra walka o grę w europejskich pucharach

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Chelsea zajmuje 4. miejsce w tabeli Premier League. Ma dwa punkty straty do trzeciego Leicester i sześć punktów przewagi nad West Hamem United, który ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. Arsenal zajmuje 8. pozycję ze stratą trzech punktów do 5. West Hamu.

